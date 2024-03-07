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Limanlarda elleçlenen yük yüzde 15,4 arttı... En fazla yük Aliağa'da

EKONOMİ 07.03.2024, 16:00
Limanlarda elleçlenen yük yüzde 15,4 arttı... En fazla yük Aliağa'da

Sadece Şubat ayında limanlara gelerek elleçlenen yük miktarı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 43 milyon 853 bin 985 tona, konteyner miktarı ise yüzde 38,9 gibi rekor oranda artarak 1 milyon 167 bin 210 TEU'ya yükseldi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ilk iki ayında denizcilik yük istatistiklerinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekonomik anlamda yaşanan iyileşmenin ticari hayattaki yansımalarının görülmeye başladığını söyleyerek, Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler kendini deniz ticaretinde de gösterdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ilk iki ayında ise limanlarda elleçlenen yük miktarının toplam 86 milyon 973 bin 541 tona, konteyner miktarının 2 milyon 180 bin 972 TEUya ulaştığının da altını çizdi.

Son aylarda yaşanan ekonomik gelişmelerin ticari hayata yansımalarının görülmeye başladığını söyleyen Bakan Uraloğlu, deniz ticaretinde büyümenin ise kendini rekor seviyelerde gösterdiğini ifade etti.

2024 yılı Şubat ayında limanlarımıza deniz gelerek elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 43 milyon 853 bin 985 tona yükseldiğini belirten Uraloğlu, elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 artarak 1 milyon 167 bin 210 TEUya yükseldiğini açıkladı. Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 6,2 artarak 86 milyon 973 bin 541 ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde limanlarımızda elleçlenen toplam konteyner miktarı ise yüzde 18,9 artarak 2 milyon 180 bin 972 TEUya kadar çıktı. Şu an uluslararası arenada deniz taşımacılığında en hızlı büyüyen ülkeler arasındayız dedi.

İHRACAT AMAÇLI YÜKLEMELER YÜZDE 34,6 ARTTI

Bakan Uraloğlu, deniz taşımacılığındaki büyümeyi özellikle ihracat yüklerinin domine ettiğini vurgulayarak, 2024 yılı şubat ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 12 milyon 49 bin 294 tona çıktığını anlattı. 

Bakan Uraloğlu, Limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarının ise şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iki kattan fazla artış gösterdiğini söyledi.  
EN FAZLA YÜK ALİAĞA'DA ELLEÇLENDİ

Bakan Uraloğlu, Şubat ayında en fazla yük elleçlemesinin Aliağa'da yapıldığını açıkladı. 

Aliağa Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında faaliyet gösteren limanlarda şubat ayında toplam 7 milyon 392 bin 884 ton yük elleçlemesi gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin yüzde 80,7si yani 5 milyon 965 bin 398 tonunu dış ticaret yükleri oldu. 12,7lik kısım olan 935 bin 382 tonunu kabotaj yükleri oluştururken 492 bin 104 tonunu ise transit yükler oluşturdu.

Aliağa bölgesini 6 milyon 687 bin 288 ton ile Kocaeli Bölgesi, 5 milyon 321 bin 549 ton ile İskenderun Bölgesi takip etti. 37 liman başkanlığımız arasında en fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 37 milyon 263 bin 303 ton yük elleçlenmiş oldu ve bu rakam elleçlenen toplam yükün yüzde 85ini oluşturdu diye konuştu. Konteyner elleçlemesinde ise en fazla konteynerin Ambarlı bölgesinde elleçlendiğini anlatan Uraloğlu, 262 bin 839 TEU konteynerin Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında, 200 bin 561 TEU konteynerin Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında, 186 bin 851 TEU konteynerin ise Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında elleçlendiğini söyledi.

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