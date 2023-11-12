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Levreği İngilizler, Çipura'yı İtalyanlar sevdi

EKONOMİ 12.11.2023, 09:29
Levreği İngilizler, Çipura'yı İtalyanlar sevdi

Dünya Türk levreği ve çipurasını taze, Türk somonu ve alabalığını dondurulmuş sevdi. Türkiye'nin 10 aylık su ürünleri ihracatı yüzde 6’lık artışla 1 milyar 321 milyon dolardan 1 milyar 404 milyon dolara çıktı.İZMİR (İGFA) - Türkiye, su ürünleri ihracatında başarıdan başarıya koşuyor. İhracatın yıldız sektörlerinden su ürünleri sektörü 2023 yılının ocak – ekim döneminde başarılarına yeni bir halka ekledi.  Dünya, Türk levreğini ve çipurasını taze talep ederken, Türk somonu ve alabalık daha çok dondurulmuş olarak tüketildi.

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 2023 yılının ocak-ekim döneminde yüzde 6’lık artışla 1 milyar 321 milyon dolardan 1 milyar 404 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin su ürünleri ihracatının 947 milyon dolarlık dilimi Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyelerince gerçekleştirildi. Ege Bölgesi, su ürünleri ihracatından yüzde 68 pay aldı.

Su ürünleri ihracatında levrek 435 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini korurken, Türkiye, çipura ihracatından 353 milyon dolar döviz geliri elde etti. Son yıllarda yıldızı parlayan Türk somonunun ihracatı yüzde 9’luk artışla 289 milyon dolardan 315 milyon dolara yükselirken, alabalık ihracatı da yüzde 9’luk gelişimle 88 milyon dolardan 96 milyon dolara ilerledi. Orkinos ihracatı yüzde 43’lük artışla 28 milyon dolardan 40 milyon dolara fırladı.

LEVREĞİN YÜZDE 73’Ü, ÇİPURANIN YÜZDE 78’İ TAZE İHRAÇ EDİLDİ

Levrek ihracatında taze levreğin payı 219 milyon dolar olurken, taze fileto levrek 97 milyon dolarlık talep gördü. Dondurulmuş levrek ihracatı 96 milyon dolar olurken, dondurulmuş fileto levreğe 22 milyon dolarlık talep geldi. Levreğin yüzde 73’ü taze ve taze fileto olarak ihraç edilmiş oldu.

Dünya, Türk çipurasını yüzde 78 taze tüketti. Türkiye, 2023 yılının 10 aylık döneminde 315 milyon dolarlık Türk somonu ihraç ederken, bu ihracatın 234 milyon dolarlık bölümü dondurulmuş somon ve dondurulmuş fileto somon oldu. Dondurulmuş somon ihracatı yüzde 74 olurken, taze somon ve taze fileto somon ihracatı 81 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

TAZE LEVREĞİ EN ÇOK İNGİLİZLER SEVDİ

Taze levrek ihracatında İngiltere 29 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, taze fileto levrekte Hollanda 34 milyon dolarlık taleple zirvenin sahibi oldu. Dondurulmuş fileto levrek ihracatında İngiltere 55 milyon dolarlık taleple açık ara birinci ülke olurken, dondurulmuş levrek ihracatında Rusya Federasyonu 5,8 milyon dolarla öne çıktı.

TAZE ÇİPURA EN ÇOK İTALYA’YA İHRAÇ EDİLDİ

Taze çipura ihracatında İtalya 40 milyon dolarlık taleple birinci ülke olurken, Hollanda’ya 23 milyon dolarlık taze fileto çipura gönderildi.

RUSLAR TÜRK SOMONU VE ALABALIĞINA HAYRAN KALDI

Dondurulmuş Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu 136 milyon dolarlık taleple açık ara birinci olurken, dondurulmuş alabalık ihracatında da 22 milyon dolarlık taleple Rusya Federasyonu birinci ülke oldu.

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