Lazerli ekilen mısırda hasat zamanı

Tarım projeleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 250 dekarlık alana ekilen mısırların hasadı başladı. Lazer tekniği ile ekimi yapılan Mısırlarda rekolte beklenilenden yüksek olması bekleniyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı 250 dekarlık alanda Sıcak İklim Tahıllarından olan Mısır çeşidinin hasadına başladı.

Ziraat Mühendislerinin gözetiminde lazer tekniği ile ekimi yapılan Danelik Mısır çeşidi istenilen boya ulaştı. Sıcak iklime dayanıklı mısırların toplanması için biçerdöverler tarlaya indi.

250 dekarlık alanda kurulan denemede farklı miktarlarda tohum ve gübre uygulaması yapıldı. Harran’ın bereketli topraklarında ürün desenini geliştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ürün çeşidini artırmayı hedefliyor. Ziraat Mühendisleri gözetiminde yapılan tarla çalışmalarında rekolte beklenilenden yüksek oldu.