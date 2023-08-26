Lavanta hasadı yüzleri güldürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma projesi kapsamında üreticilere lavanta fidesi hibe edilen Kaş’ın Yaylakılınçlı Mahallesi’nde hasat mutluluğu yaşanıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal kesimde yaşayan vatandaşların alternatif ürün yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla çalışmalara devam ediyor. Kaş ilçesi Yaylakılınçlı Mahallesi’nde atıl arazilerin değerlendirilmesi ve vatandaşa ek gelir sağlaması amacıyla hibe edilen lavantalar hasat ediliyor.

ATIL ALANLAR LAVANTA İLE DEĞERLENİYOR

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, lavanta desteğinin atıl olan alanların değerlendirilmesi ve üreticilere ek gelir için güzel bir proje olduğunu söyledi. Kalkan, “Başkanımız Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma projesi kapsamında 2021 yılında Yaylakılınçlı Mahallesi’ndeki üreticimize lavanta fide hibesi desteğinde bulunmuştuk. Fidelerini teslim alan üreticimiz tarlasına ekimini gerçekleştirdi. Lavanta fidelerimiz üreticilerimizin ellerinde adeta hayat buldu. Lavantalar burada çok güzel bir görsel şölen oluşturmuş” dedi.

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK

Su kaynakları gittikçe tükendiği için suya göre tarım yapılması gerektiğini söyleyen Kalkan,

“Lavanta susuz kıraç toprakların değerlendirilmesinde çok önemli bir bitki. Lavantalar sayesinde su kaynaklarını tüketmeden katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Lavanta ek gelir kaynağı olarak da oldukça büyük önem arz ediyor. Lavantanın çiçeklerinden yağ çıkartılarak değerlendirilebiliyor. Ayrıca önemli bir pazar değeri olan lavanta balı üretilebiliyor. Yerelden kalkınma doğrultusunda kırsal kesimde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

LAVANTA FİDELERİ İÇİN HASAT ZAMANI

Lavanta üreticisi İbrahim Ülker ise emekli olup köyüne döndüğü zaman ne yapabilirim diye düşündüğü sırada Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin lavanta fidesi hibesini öğrendiğini belirterek şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe vererek başvuruda bulundum. 2021 yılında lavanta fidelerini teslim aldım. Fideleri 9 dönüm olan arazime diktim. İlk hasadımı da geçen sene gerçekleştirdim. Şuan ikinci hasadımı gerçekleştiriyorum. Bölgemiz için güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Lavanta bahçesini gören köylülerimiz bu projeye daha çok ilgi göstermeye başladı. Onlar için öncülük yaptığım için mutlu oluyorum.”

EK GELİR KAYNAĞI OLDU

Üreticilerden Bayram Yağcı da Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği lavanta hibesinden çok memnun olduklarını ve atıl olan arazilerini değerlendirdiklerini belirterek, “Kırsalda yaşayan vatandaşlar bu lavanta bahçelerinin gelir kaynağı olacağını bilmiyordu. Ek gelir kaynağı sağlamak isteyen vatandaşlar için teşvik edici bir proje oldu. Lavanta bahçemizi görenler çok beğendiklerini söylüyorlar” diye konuştu.

MUHTARDAN BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Yaylakılınçlı Mahalle Muhtarı Yasemin Kocaer de “Bizim gibi kırsal kesimde yaşayan vatandaşları desteklediği için Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.