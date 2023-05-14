LAV'dan AÇEV'e anlamlı destek

“Büyük bir kalp hepimize yeter” diyen LAV, Anneler Günü’nde deprem bölgesindeki anneleri unutmadı.İSTANBUL (İGFA) - LAV, Anneler Günü’nü Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde gerçekleştirdiği bir destek hareketiyle kutladı.

AÇEV’in depremden etkilenen çocuklar, ebeveynler ve kadınlar için bölgede yürüttüğü çalışmalara katkı sağlayan LAV, Anneler Günü kapsamında tüm tüketicileri de bu hareketin bir parçası olmaya davet etti.

Annelerin karşılıksız sevgi ve şefkat dolu kocaman kalbinden ilham alan LAV, “Büyük bir kalp hepimize yeter” diyerek, 12-14 Mayıs günleri arasında 20 ilde 104 noktada tüm LAV ürünlerinin satışından elde edilecek geliri AÇEV’e aktarıyor. LAV, Vakfın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara katkıyı hep birlikte daha da büyütmek adına çağrıda bulundu.

LAV Pazarlama Direktörü Merve Atis, çocukların, ebeveynlerin ve kadınların öncelikle depremin akut etkilerinin sürdüğü dönemde psikososyal olarak desteklenmeleri ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi; anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlenmeleri ve bu süreçte çocuklarını destekleme becerileri kazanmaları; kadınların ve annelerin güçlenmelerinin sağlanması adına çalışmalar yürüten AÇEV ile el ele verdiklerine dikkati çekti.

Atis, 12-14 Mayıs günleri arasında 20 ilde 104 noktada tüm LAV ürünlerinin satışından elde edilecek geliri AÇEV’e aktaracaklarını söyledi.