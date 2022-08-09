Kuzu toklu kilosu 90 lira oldu

Et ve Süt Kurumu (ESK), bugünden geçerli olmak üzere kuzu toklu alım fiyatını kilogram başına 90 liraya çıkardı.ANKARA (İGFA) - ESK, piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde üreticinin alın terinin korunması için bazı tedbirler aldıklarını açıkladı.

Bu kapsamda kuzu karkas alım fiyatını kilogram başına 88 liradan 90 liraya çıkarılırken, iç tüketimin artırılması amacıyla da kurumun perakende satış mağazalarında yüzde 25 indirime gidildi, kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatı en az kilogram başına 92 lira olarak belirlendi. Alınan bu tedbirlerle kuzu karkas fiyatları piyasada kilogram başına 85 liradan ortalama 90-95 liraya yükseldi.

Piyasa fiyatlarını günlük takip eden ESK, bugünden geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da kilogram başına 82 liradan, primlerle 90 liraya çıkardı.

Piyasanın düzenlenmesine yönelik aldığı tedbirler ile hem üretici hem de tüketici memnuniyetini sağlamayı amaçlayan ESK'nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmuyor. Kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerin ESK kombina müdürlükleriyle irtibata geçmeleri gerekiyor.