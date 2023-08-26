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Kuzu Grup GYO Borsa İstanbul'a giriyor
EKONOMİ 26.08.2023, 10:00
Yatırımcıların büyük ilgisiyle, başarılı bir halka arz gerçekleştiren Kuzu Grup GYO, Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor. İSTANBUL(İGFA) - Kuzu Grup GYO, 29 Ağustos 2023 Salı günü Borsa İstanbul’da düzenlenecek olan Gong Töreni ile işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kuzu Grup GYO Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Borsa İstanbul yöneticilerinin katılımıyla saat 09.00 tören düzenlenecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Konyaspor
|3
|5
|3. Hatayspor
|2
|4
|4. Sivasspor
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Galatasaray
|2
|4
|7. A.Demirspor
|2
|4
|8. Kasımpasa
|2
|4
|9. Beşiktaş
|2
|4
|10. Karagümrük
|2
|3
|11. Trabzonspor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Manisa FK
|3
|7
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Şanlıurfaspor
|2
|6
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|3
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Nottingham Forest
|2
|3
|12. Crystal Palace
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Fulham
|2
|3
|15. Bournemouth
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Burnley
|1
|0
|18. Wolves
|2
|0
|19. Everton
|2
|0
|20. Luton Town
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Real Sociedad
|3
|3
|12. Villarreal
|2
|3
|13. Cadiz
|2
|3
|14. Las Palmas
|3
|2
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|3
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0
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