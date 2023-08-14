Kuveyt Türk'ün dış ticaret işlem hacmi 10 milyar doları aştı

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Kuveyt Türk, 2023 yılının ilk yarısına dair finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 32 artışla 397 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 45 artış göstererek 287 milyar TL’ye yükseldi.

Kuveyt Türk’ün dış ticaret finansmanı yüzde 50 artışla 44 milyar TL’yi aşarken, ilk altı aydaki dış ticaret işlem hacmi 10 milyar USD’yi geçti. Kuveyt Türk, yılın ilk yarısındaki net kârını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 artırarak 10 milyar TL’ye çıkardı.

Öz varlıklarını 35 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 557 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yaptığı değerlendirmede, “Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle 34 yıldır müşterilerimize başarıyla hizmet veriyoruz. Üretime, ihracata ve yatırıma öncelik vererek reel ekonomiyi destekliyor, ivmesi artan şekilde sürdürülebilir kârlı büyümemize devam ediyoruz. En önemli stratejik odaklarımızdan biri olan dış ticaretin finansmanında sektör ortalamasının üzerinde performans göstererek yüzde 50 oranında bir büyüme sergiledik. İlk altı ayda 10 milyar USD dış ticaret işlem hacmine ulaşmamızı kıymetli buluyoruz" dedi.