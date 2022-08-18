Kütahya'da Simpaş yurtdışına açılıyor

Kütahya'da yaz aylarının başında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın öncülüğünde faaliyete geçen ve kısa sürede büyüyen Simpaş A.Ş. tekstil atölyesi, yapılan protokolle ihracat yapacak seviye geldi.KÜTAHYA (İGFA)- Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında Romans Tekstil ile Simpaş Turizm A.Ş. arasında imzalanan protokolle Simpaş A.Ş. tarafından üretilen tekstil ürünleri yurt dışın pazarlanması kararlaştırıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık; belediye iştiraki olan Simpaş tarafından açılan tekstil imalat atölyesinde yapılan üretimlerin ihracat imkanı bulmak üzere, yetkin bir firma ile iyi niyet anlaşması çerçevesinde firma temsilcilerimizle bir araya geldiklerini söyledi. İş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Başkan Işık, "Simpaş Turizm A.Ş. tekstil imalat atölyesinde üretilen ürünlerin yurt içi pazarlanmasının yanında bugünden itibaren yurt dışı pazarlaması gerçekleşecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Romans Ev Tekstil ürünleri sahibi Alaaddin Çalışkan ise, “Başkanımızın bu girişimini kutluyorum. Pırlanta gibi gençlerimiz var. Bu gençlerimizin işe ihtiyaçları var. Özellikle kadınlarımızın büyük çoğunluğu evlerinde oturuyor. Bu gençlerimize daha iyi iş imkanı sağlayacak böyle bir atölyenin açılmasına öncülük etmesinden dolayı başkanımızı yürekten kutluyorum. Kütahya için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hedefimiz burada bin kişiye kadar istihdam sağlamak. Kütahya’da üretilen ürünleri dünyanın diğer ülkelerine Romans markası ile satma imkanı bulacağız” dedi.