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Kütahya'da bu GES yıllık 20 milyon TL tasarruf sağlayacak

EKONOMİ 01.03.2024, 18:58
Kütahya'da bu GES yıllık 20 milyon TL tasarruf sağlayacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından yapılan ve yıllık 20 milyon Türk Lirası tasarruf sağlayacak olan 2.5 megavatlık Güneş Enerji Santralinin açılışını gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da yıllık 20 milyon lira tasarruf sağlayacak GES hizmete girdi. 

Açılışta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yıllarca Kütahya’mıza hizmet edeceğine inanılan ve açılışı yapılan 111’inci eseri şehre kazandırmanın onuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Üretken belediyecilik anlayışıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına devam eden Kütahya Belediyesi, mevcut 750 kw kapasiteli Güneş Enerji Santraline ek olarak 2.5 megavatlık yeni Güneş Enerji Santralini tamamladı. Akkent Mahallesi’ndeki eski çöp döküm sahasının üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali ile yıllık 20 milyon Türk Lirası tasarruf sağlanacak.

55 bin metrekare alan üzerine kurulu yeni Güneş Enerji Santrali içerisinde 5 bin 886 adet panel, 22 adet 110 kilovat elektrik gücüne sahip inverter, 2 adet de 60 kilovat elektrik gücüne sahip inverter bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Alim Işık, "Yıllık 2 milyon tona yakın karbon emisyonuna eşdeğer üretim yapacak tesisimiz, 5 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirecek. Adet olduğu üzere yine hayırlı bir Cuma gününde çok hayırlı bir yatırımımızı şehrimize kazandırmak için açılış programındayız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu eserimiz, geride bıraktığımız 5 yılda Kütahya’mıza kazandırdığımız 240 projeden açılış programını yaptığımız 111’inci eserimiz, yani kalıcı eser. Diğer sosyal yardım ve diğer projeler öbür projelerin içerisinde. Yıllarca Kütahya’mıza hizmet edeceğine inandığımız ve açılışını yaptığımız 111’inci eserimizi şehrimize kazandırmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Şehrimize ve şehrimizin güzel insanları değerli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Güneş Enerji Santrali sayesinde tasarruf edilecek 20 milyon lira ile yeni projelerin şehrimize kazandırılacağını söyleyen Başkan Işık, sisteme verdikleri enerjiye karşılık tüketilen enerjiyle mahsuplaştıklarını belirterek, "20 milyon lira eksik para ödeyeceğiz. Dolayısıyla oradan artan 20 milyon lirayla da yeni projeleri bu şehre kazandıracağız. Üzerinde bulunduğumuz alanda kurulan tesisimiz, yaklaşık 55 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Tesisimizde 5 bin 886 adet panel, 22 adet 110 kilovat elektrik gücüne sahip inverter, 2 adet de 60 kilovat elektrik gücüne sahip inverter bulunuyor. Üretime geçen tesisimiz, yıllık yaklaşık 5 milyon kilovatsaat enerji üretiyor ve kendini yaklaşık 3,5 yılda amorti ediyor. Yani 3 yıl sonra bu maliyeti sıfırlamış olacağız. Ondan sonra bu yılki fiyatlarla 20 milyon lira civarında tasarruf etmeye devam edeceğiz" dedi.

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