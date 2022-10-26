Kurumsal Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl dördüncü kez düzenlenen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri kapsamında en iyi kurum içi girişimcilik projeleri ve en etkili kurum & iş birliği projeleri bu sene de Corporate&Startup Day’de açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Kurumların içinden yeni girişimlerin çıkmasını destekleme ve en etkili kurum-yeni girişim işbirliklerini teşvik etmek amacıyla Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi tarafından verilen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri, bu yıl dördüncü kez düzenlendi.

Ödüle katılan adaylar arasında değerlendirmede; ana faaliyet alanına yakınlık, yaratılan ölçülebilir değer ve ticarileşme gibi genel kriterler öne çıkarken; kurum içi girişim kategorisinde, fikrin kurum içinde çalışanlardan gelmesi; iş birliği kategorisinde ise girişimin ortak ürün geliştirme/müşterisi olma gibi özel kriterler göz önünde bulunduruldu.

Bu yıl 33 farklı şirketten 44 kurum içi girişimcilik projesi ile 22 startup iş birliği başvurusunun geldiği ödül programında toplam başvuru sayısı geçen yıla göre %50 artış gösterdi.

TÜRKİYE’NİN DEV ŞİRKETLERİNDEN ÇIKAN GİRİŞİMLER

En iyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde jürinin seçimiyle kazananlar birinci Rakun (Ford Otosan), ikinci İstegelsin (Yıldız Holding) olurken Aracım+ (Yapı Kredi) ve Protrack (Tüpraş) üçüncü; En Etkili Kurum & İş Birliği Projesi kategorisinde birinci Zipcar Carsharing (Otokoç Otomotiv & Lugo), ikinci Money Pay (Migros & Colendi) ve üçüncü Fatura Finansmanı (Fibabanka & Figopara) iş birliği oldu.

Jüri Özel Ödülü ise Kurum içi Girişimcilik Projesi kategorisinde birden fazla ticarileşen projesi olması ile KEAS’a verildi.