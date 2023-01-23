Kurumsal firmalar reklam ürünleri için Eylül'ü bekliyor

Firmaların tanıtım ve reklam ürünleri ihtiyaçlarına tek adresten çözüm sunmayı hedefleyen PROMOGIFT İstanbul, 21-24 Eylül 2023 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Türk fuarcılık sektörü, kurumsal tanıtım ve reklam ürünleri alanında yeni bir fuara kavuştu.

İlk olarak 2019 yılında Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul içinde “Promosyon Sokağı” olarak başlayan, gördüğü yoğun ilgi üzerine sonraki fuarlarda da tekrarlanan PROMOGIFT İstanbul buluşması, geçtiğimiz SIGN İstanbul’da ise kendine özel ayrı bir salonda gerçekleştirildi.

Promosyon sektörünün tüm paydaşlarını uluslararası ölçekli bir fuar altında buluşturmayı hedefledikLerini açıklayan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, PROMOGIFT İstanbul’u bu yıl Eylül ayında Tüyap Beylikdüzü’nde, yine SIGN İstanbul ile eş zamanlı biçimde ilk defa ayrı bir fuar olarak düzenleyeceklerini söyledi