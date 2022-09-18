Kuru üzümden 441 milyon dolar gelir

Kuru üzüm üretiminde ve ihracatında açık ara dünya lideri olan Türkiye, 2021/22 sezonunda çekirdeksiz kuru üzümden yüzde 3 artışla 441 milyon dolar gelir elde etti.İZMİR (İGFA) - 2021/22 sezonu 1 Eylül 2021 tarihinde başlayan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 99 ülkeye ulaştı ve yüzde 3 artarak 441 milyon 862 bin dolar olarak gerçekleşti.

1 Eylül 2021’den 31 Ağustos 2022’ye kadar olan dönemde 252 bin 354 bin ton kuru üzüm ihraç eden Türkiye miktar bazında geçen sezona göre yüzde 13 artış sağladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin, 2021/22 sezonundaki yaklaşık 290 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 301 bin tonluk üretimin yüzde 22’sini tek başına karşıladığını vurguladı.

Ege Bölgesi’nde çekirdeksiz kuru üzüm ürün bazlı ihracat gelirinde birinci sıradaki ihraç ürünü olduğunu belirten Başkan Işık, "Sektörümüz her yıl ortalama 450 milyon dolar civarında döviz girdisi kazandırıyor. Bu yıl 200 bin ton ihracat hedefimizi yüzde 25 aştık. 2020/21 döneminde 91 ülkeye kuru üzüm ihraç ederken bu sezon ihraç pazarımızı 99 ülke ve bölgeye çıkardık. Çekirdeksiz kuru üzümde dünya ihracatının yüzde 33’ü ülkemiz tarafından yapılıyor. Bölgemizden yüzde 95’ini gerçekleştirdiğimiz kuru üzüm ihracatı 2021/22 sezonunda yüzde 3 artışla 441 milyon dolara ulaştı. Yüzde 80 pay ile ana ticaret ortağımız olan Avrupa kıtasına yüzde 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.