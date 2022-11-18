Kuru üzümde sezon güzel geçecek

Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 43’ünü tek başına yapmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirilen 62’inci Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üreten Ülkeler Konferansı'nda, Türkiye 270 bin tonluk kuru üzüm ihracatıyla dünya ihracatından tek başına yüzde 43 pay alma amacını ortaya koydu.

Türkiye toplantıda yaklaşık 320 bin ton rekolteyle dünya genelindeki 1 milyon 288 bin tonluk çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin yüzde 24’ünü tek başına gerçekleştireceğini beyan etti.

ABD 221 bin 83 tonluk üretim ile ikinci sırada, Çin 190 bin tonluk çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesiyle üçüncü sırada yer alıyor. Hindistan 145 bin ton, İran 110 bin ton, Özbekistan 70 bin ton, Şili 66 bin 144 ton, Güney Afrika 57 bin ton, Arjantin 45 bin ton, Avustralya 12 bin 984 ton kuru üzüm üretimi öngörüyor.

2022/23 SEZONUNDA 320 BİN TONA YAKIN REKOLTE BEKLİYORUZ

Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, “Türkiye her yıl dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatından yüzde 35 civarında pay alıyor. 2021/22 sezonunda 252 bin 354 bin ton kuru üzüm ihraç ederek miktar bazında geçen sezona göre yüzde 13 artış sağladık. 2022/23 sezonunda 320 bin tona yakın rekolte bekliyoruz. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansının bu sene İzmir’de düzenlenmesi planlanıyordu ancak Covid-19 nedeniyle, üçüncü kez çevrimiçi toplandık. Arjantin, Avustralya, Şili, Yunanistan, Güney Afrika ve ABD’den temsilcilerle bir araya geldik. Üretici ülkeler, 2021/22 sezonunu değerlendirdi ve 2022/23 yılı rekolte, iç tüketim ve ihracat beklentileriyle ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Konferansı 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilmesini kararlaştırdık. Gelecek yıl bütün paydaşlarımızı Türkiye'de görmeyi umuyoruz.” dedi.

Bu arada konferansta üretici ülkeler Birleşik Krallık'taki Kuru Meyve İttifakı faaliyetlerini desteklemeye karar verdi.