Kuru tarımda çiftçiye büyük destek

Ağır maliyetler karşısında üretmekte zorlanan çiftçilere desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesi kapsamında Yusuflar Mahallesi, Türkmentokat Mahallesi, Akpınar Mahallesi ve Karahöyük Mahallesi’nde kendine ait arazilerde buğday ekimi gerçekleştiriyor. Ekonomik kurtuluşun üretimden geçtiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise kuru tarım (dryfarming) konusunda ısrarcı olacaklarını ve bu konuda çiftçileri teşvik edeceklerini ifade etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik zorluk yaşayan üreticilere destek amaçlı hayata geçirdiği projeler üreticiye can suyu oluyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait atıl arazilere ekilen mahsullerin çiftçilere destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği proje kapsamında buğday ekimi devam ediyor.

Proje kapsamında bilgiler veren Başkan Büyükerşen belediyeye ait atıl durumdaki arazilerin çiftçilere yan destek olarak ekildiğini belirterek, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu anlatmaya gerek yok. Kendisi gibi en az 2-3 ülkeye yetebilecek bu bereketli topraklarda çiftçimiz üretmekten vazgeçiyorsa veya zorluk çekiyorsa tarım politikalarımızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma konusunda imkanlarımız ölçüsünde çiftçimizi desteklemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. dedi.

“Kuru tarım konusunda ısrarcı olacağız”

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de gerçekleştirilen Kuru Tarım, Yeniden Uluslararası Sempozyumunu hatırlatan Başkan Büyükerşen, “Gerçekleştirdiğimiz sempozyumda gördük ki yağışların küresel ısınmaya bağlı azaldığı, kuraklık gerçeği ile karşı karşıya olan ülkemizin kuru tarıma yeniden dört elle sarılması gerekiyor. Genç Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de ilk tohum ıslah çalışmalarının başladığı kentimizde sonrasında kurulan Kuru Ziraat Deneme İstasyonu ile çalışmalar devam etmiş ve memleketin ihtiyaçlarına uygun bir tarım modeli geliştirilmiştir. Eskişehir bu kuruluşlarla tarım kültürünün mayalandığı ve şekillendiği bir kent olmuştur. Yaklaşık 100 yıl önce mayalanmış bu kültürü, yıllık yağışın 500 mm’nin altında ve mevsimlere göre düzensiz olduğu yörelerde tekrar canlandırmak, çiftçimize kuru tarımın önemini anlatmak istiyoruz. Kırsal alanların varlığının sürdürülmesi, kır yoksulluğuyla mücadele edilmesi ve ana besin kaynağımız olan buğdayın korunması açısından değerli olan bu tarım modelini belediyemize ait 1000 dekarlık alanda kullanıyor ve buğday ekimi gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda başladığımız ve çiftçimize yan destek sağladığımız atıl arazilerin değerlendirilmesi noktasında ekimini yapıp hasat ederek elde ettiğimiz ürünlerle çiftçimize yan destek sağlıyoruz. Amacımız üreticimizin maliyetler karşısında zorlandığı bu dönemde üretmeye devam etmesine katkıda bulunmak” dedi.