"Kuru Tarım, Yeniden!” Uluslararası Sempozyumu başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Gıda Etiği Derneği (TARGET) işbirliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan "Kuru Tarım, Yeniden!” başlıklı Uluslararası Sempozyum başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kuraklık ve iklim krizinin geleceğimizi tehdit eden en büyük problemlerden biri haline geldiği günümüzde, değeri ve önemi her geçen gün artan kuru tarımın yeniden sahiplenilmesi gereğini vurgulamak amacıyla düzenlenen "Kuru Tarım, Yeniden!” başlıklı Uluslararası Sempozyum, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda (Opera) açılış konuşmalarıyla başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Gıda Etiği Derneği (TARGET) işbirliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan uluslararası sempozyumda ülkemizden ve yurtdışından bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar ile tarım paydaşları bir araya geliyor. Sempozyumun açılışına CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı, Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Ziraat Odaları temsilcileri, Eskişehir merkez ve ilçelerinden çiftçiler ve davetliler katıldılar.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, iş insanı İnan Kıraç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yaptı.

Açılışın konseri sonrası sempozyumun ilk konuşmasını yapan Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, “Bugün 19 Ekim Dünya Etik Günü. Bu özel günde 2 gün boyunca sürecek olan ‘Kuru Gıda Yeniden!’ sempozyumunun yapılıyor olması hem çok anlamlı, hem çok onur verici. Kuru tarım Anadolu’da doğmuş bir tarım. Anadolu çiftçisinin emeği ile insanlarımızı beslemiş bir tarımdır. Büyük Önder Atatürk önderliğinde 1925 yılında Buğday Islah İstasyonu ve 1929’da kurulan Dryfarming Araştırma İstasyonu ile deneme üretimleri başladı. Anadolu insanını bilimle buluşturmak için kurulmuş çok değerli kuruluşlar. Eskişehir’de 1929 yılında Ali Numan Kıraç’ın müdürlüğünde kuru tarım buradan başlatıldı. Büyük Atatürk, Numan Bey’e Kıraç soyadını ve Can Kıraç’a da adını verdi. Türkiye dünyada kuru tarım öncülüğüne yine Eskişehir’den başlayacaktır. Tarımsal yayım açısından Eskişehir öncüdür. Eskişehir tarımsal bilgi sisteminin gözbebeğidir. 1933 yılında ilk Şeker Fabrikası, 1936 Mahmudiye Köy Eğitmenler Kursu kuruldu. İlk köy enstitüsü yine 1940’ta Çifteler’de kuruldu. Eskişehir çok özeldir. O yüzden sempozyumu burada yapmak istedik” dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1929 yılında Eskişehir'de kurulan Kuru Tarım (Dryfarming) Araştırma İstasyonu'nun ilk müdürü olan ve soyadı kendisine Atatürk tarafından verilen Ali Numan Kıraç'ın oğlu iş insanı İnan Kıraç da duygu dolu bir konuşma yaptı. Kıraç, konuşmasında babasının Eskişehir’den başlattığı ve ülkemiz için verdiği mücadeleyi katılımcılara aktararak, “Ali Numan Kıraç büyük mücadele veren bir insandır. Türk tarımına büyük katkı sunmuştur. Atatürk’ün emriyle soyadımız Kıraç olmuştur. Bu soyadını en iyi şekilde 2 kardeş muhafaza ettik. Ben Eskişehir doğumluyum. 9 yaşına kadar buradaydım. Eskişehir çok özeldir, çok güzeldir” dedi.

Babasının kendisine yazdığı, “İnan, sana yalvarıyorum. Sakın ha Türk pasaportundan başka pasaport taşıma. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dışında bir vatandaşlık teklif edilirse kabul etme. Sen Türk doğdun Türk öleceksin” sözlerini sempozyum katılımcıları ile paylaşan Kıraç, duygu dolu anlar yaşadı. Kıraç sözlerini, “Eskişehir, Türkiye’nin en güzel, en doğru şehri oldu. Yılmaz Hoca’yı bu yüzden çok kutluyorum” diyerek tamamladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de konuşmasında, “Rahmetli Ali Numan Kıraç’ı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bildiğiniz üzere Türk tarımı Türkiye ve ülke dışındaki ülkeleri besleyecek haldeyken son 20 yılda kendisini besleyemez hale gelmiştir. Buğdaydan mercimeğe her şeyi alır durumdayız. Köyleri geziyorum, nüfus yaşlı ve gençler şehre gitmiş durumda. Ayrıca kırsalda susuzluğun had safhaya geldiği bir dönemde bu sempozyumu düzenledik. 2 gün sürecek sempozyumda köylerimizin durumunu geniş kitlelere duyurup, ülkemizi ve pek çok ülkeyi doyuracak o eski köylerin fikri temellerini atmış olacağız. Türkiye’nin daha da kıraçlaşmaya başlayan bir ortamda ürünler üreteceği, hayvanları yetiştireceği bir güne ulaşmayı diliyorum. Ali Numan Kıraç’ın ruhu şad olsun. Eskişehir bir Atatürk şehri ve Atatürk düşünceleri ile beslenen bir şehir olmaya devam edecektir.” dedi.

Konuşmalar sonrası Başkan Büyükerşen, İnan Kıraç ve Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’a teşekkür plaketi verdi. Açılış konuşmalarının ardından gün boyu devam edecek sempozyumun açılış konferansını Hollanda Wageningen Üniversitesi Felsefe Grubu’ndan Prof. Dr. Bart Gremmen gerçekleştirdi.

Sempozyum, 20 Ekim Perşembe akşamı düzenlenecek tören ile tamamlanacak.