Son Dakika

Kuru meyvede Brüksel'de üst düzey temas

EKONOMİ 01.11.2023, 11:26
Kuru meyvede Brüksel'de üst düzey temas

Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu besleyici değeri yüksek süper gıdalar çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin verim, kalite ve gıda güvenliğini arttırmak için çalışan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, toplam ihracatının yüzde 50’den fazlasını yaptığı Avrupa Birliği ile işbirliği adımlarını sıklaştırdı.İZMRİ (İGFA) -  Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG-SANTE) ile Türkiye kuru incir ve kuru kayısı ihracatı değerlendirildi.

Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin Türkiye’nin prestij ürünleri olduğuna değinen EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Bu ürünlerin her yıl yaklaşık yüzde 60'ı Avrupa Birliği üye ülkelerine ihraç ediliyor. Üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz kuru incir, ülkemize yıllık 250 milyon doları aşan net döviz girdisi sağlamaktadır. Avrupa Birliği’nin kuru incir ihracatımızdaki payı yüzde 52. Fransa ve Almanya öne çıkıyor. Türkiye’nin yaklaşık 35 yıllık organik sektöründe bir deneyimi var.” dedi.

Başkan Işık, “Gözlemci üyesi olduğumuz FRUCOM ile yakın iş birliği içinde çalışıyor ve sektörümüz adına AB nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, "Kuru incir ve kuru kayısıda en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği’ne ihracatımızda kükürt ve kontroller gibi konularda karşılaştığımız riskleri yönetmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda 5 Ekim 2023 tarihinde FRUCOM vasıtasıyla AB Komisyonu’ndan bir randevu aldık ve AB Komisyonu yetkilileri ile kuru incir konusunda bir toplantı gerçekleştirdik. 6 Ekim'de ise FRUCOM’un düzenlediği toplantılarda yine kuru incir ve kuru kayısı konusunda AB Komisyonu yetkilileri görüşmeler gerçekleştirdik. Gıda güvenliği konusunda AB’nin endişelerini paylaşmakla ve bu alanda pek çok çalışma yürütmekle birlikte tarım ürünlerinin sanayi ürünü olmadığını, iklim değişikliği gibi küresel bir sorunla mücadele edildiğini ve hava koşullarına bağlı olarak yıldan yıla farklılıklar olabildiğini, bu alanda tüm paydaşlarla yürüttüğümüz çalışmaları ve sorunların aşılması için çözüm önerilerimizi ilettiğimiz Brüksel’deki görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Bu bizim gibi bir meslek örgütünün hem sivil toplumu hem de Bakanlıklarımız ve AB Komisyonu’nda görevli resmi yetkilileri bir araya getirdiği çok önemli bir başarıdır. Hem ürünlerimizin hem de çalışmalarımızın anlatılması ve ticaretimizin devamlılığının sağlanması açısından ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla oluşturduğumuz bu işbirliğinin devamı çok önemli.” diye konuştu.  
 
Başkan Işık, kurumlarla yapılan ortak çalışmalarla çiftçiden başlayıp rafa kadar uzanan tedarik zincirinde sürdürülebilirlik için çalışmalarımıza devam ettiklerini söyledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3