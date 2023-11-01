Kuru meyvede Brüksel'de üst düzey temas

Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu besleyici değeri yüksek süper gıdalar çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin verim, kalite ve gıda güvenliğini arttırmak için çalışan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, toplam ihracatının yüzde 50’den fazlasını yaptığı Avrupa Birliği ile işbirliği adımlarını sıklaştırdı.İZMRİ (İGFA) - Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG-SANTE) ile Türkiye kuru incir ve kuru kayısı ihracatı değerlendirildi.

Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin Türkiye’nin prestij ürünleri olduğuna değinen EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Bu ürünlerin her yıl yaklaşık yüzde 60'ı Avrupa Birliği üye ülkelerine ihraç ediliyor. Üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz kuru incir, ülkemize yıllık 250 milyon doları aşan net döviz girdisi sağlamaktadır. Avrupa Birliği’nin kuru incir ihracatımızdaki payı yüzde 52. Fransa ve Almanya öne çıkıyor. Türkiye’nin yaklaşık 35 yıllık organik sektöründe bir deneyimi var.” dedi.

Başkan Işık, “Gözlemci üyesi olduğumuz FRUCOM ile yakın iş birliği içinde çalışıyor ve sektörümüz adına AB nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, "Kuru incir ve kuru kayısıda en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği’ne ihracatımızda kükürt ve kontroller gibi konularda karşılaştığımız riskleri yönetmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda 5 Ekim 2023 tarihinde FRUCOM vasıtasıyla AB Komisyonu’ndan bir randevu aldık ve AB Komisyonu yetkilileri ile kuru incir konusunda bir toplantı gerçekleştirdik. 6 Ekim'de ise FRUCOM’un düzenlediği toplantılarda yine kuru incir ve kuru kayısı konusunda AB Komisyonu yetkilileri görüşmeler gerçekleştirdik. Gıda güvenliği konusunda AB’nin endişelerini paylaşmakla ve bu alanda pek çok çalışma yürütmekle birlikte tarım ürünlerinin sanayi ürünü olmadığını, iklim değişikliği gibi küresel bir sorunla mücadele edildiğini ve hava koşullarına bağlı olarak yıldan yıla farklılıklar olabildiğini, bu alanda tüm paydaşlarla yürüttüğümüz çalışmaları ve sorunların aşılması için çözüm önerilerimizi ilettiğimiz Brüksel’deki görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Bu bizim gibi bir meslek örgütünün hem sivil toplumu hem de Bakanlıklarımız ve AB Komisyonu’nda görevli resmi yetkilileri bir araya getirdiği çok önemli bir başarıdır. Hem ürünlerimizin hem de çalışmalarımızın anlatılması ve ticaretimizin devamlılığının sağlanması açısından ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla oluşturduğumuz bu işbirliğinin devamı çok önemli.” diye konuştu.



Başkan Işık, kurumlarla yapılan ortak çalışmalarla çiftçiden başlayıp rafa kadar uzanan tedarik zincirinde sürdürülebilirlik için çalışmalarımıza devam ettiklerini söyledi.