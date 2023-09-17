Kuru meyve sektörüne 3 güçlü pazar

Kuru meyve sektörü ABD, Çin ve Japonya’ya ihracatını 10 yılda ikiye katladı. TURQUALİTY projeleri Türk kuru meyve sektörüne üç güçlü pazar kazandırdı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının domine ettiği kuru meyve sektöründe Türkiye, TURQUALİTY Projeleriyle Çin, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne son 10 yılda ihracatını yüzde 101 artırarak 93 milyon dolardan 187 milyon dolara çıkardı.

Kuru meyve sektörü, yıllık 1,6 milyar dolarlık ihracatını TURQUALITY, URGE projeleri ve fuarlarda etkin pazarlama yaparak 3 yıl sonunda 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin “Kuru Meyve Sektörü Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği TURQUALİTY projeleri ve URGE projelerinin meyvelerini toplar konuma geldiklerini, Türkiye’den son 10 yılda yapılan kuru meyve ihracatının miktar bazında yüzde 9, değer bazında yüzde 12 arttığı süreçte ABD, Çin ve Japonya’ya ihracatta yüzde 101’lik artışa imza attıklarını dile getirdi.

İhracatta başarının bakanlıkların, üreticilerin, tüccarların, üniversitelerin, araştırma enstitülerin ve ihracatçıların koordineli çalışması sayesinde geldiğini anlatan Başkan Işık, “Kuru meyve ihracatında son 10 yıldaki değişim sonrasında Avrupa Birliği’nin payı yüzde 50 olurken, diğer pazarlarda da yüzde 50’ye ulaştık. Burada sürükleyici pazarlar ABD, Çin ve Japonya oldu. 2012 yılında ABD’ye ihracatımız 71 milyon dolar iken 2022 yılında 126 milyon dolara ulaştık. Çin’e ihracatımız 2012 yılında 10,9 milyon dolardı bugün 32,7 milyon dolar ihracat yapıyoruz. 2012 yılında Japonya’ya kuru meyve ihracatımız 10,8 milyon dolar seviyesindeyken günümüzde 28 milyon doları aştık. 3 ülke kuru meyve ihracatımızdan miktar bazında yüzde 9,5 pay alırken, değer bazında yüzde 11,7’lik orana ulaştı” şeklinde konuştu.

İKİNCİ URGE PROJESİ 2 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞTIRACAK

Türkiye’nin yıllık 500 bin ton kuru meyve ihraç ettiğinin altını çizen Işık, “Devlet desteğiyle pazarlama yapıyoruz. TURQUALİTY ve URGE Projeleri bizim pazarlama faaliyetlerimizde bize güç veriyor. Önceki dönem 18 firmamızın katılımıyla bir URGE Projesi gerçekleştirmiştik. Tek firma olarak alamayacağımız danışmanlıkları, hizmetleri birleşerek alıyoruz. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak yeni bir URGE Projesi başlattık. Ege İhracatçı Birlikleri’nin ABD pazarında Türk gıda ürünlerini tanıttığı TURQUALİTY Projesinin de ikinci dönemine girdik. İhracatımızı artırmada fuarlarda çok etkili. İhracatçılarımızı bu projelerde yer almaya davet ediyoruz. Türkiye Orta Vadeli Programda 2026 yılı için 302,2 milyar dolar ihracat hedefi koydu. Kuru meyve sektörü olarak bu hedefe 2 milyar dolarlık katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

YENİ TURQUALITY PROJESİ GELİYOR

Rusya Federasyonu’nu da hedef Pazar olarak belirlediklerini ekleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, hedef pazarlarda ihracatlarını artırmak için yeni URGE Projesi yanında İstanbul ve Gaziantep’te bulunan kuru meyve ihracatçı birlikleriyle yeni bir TURQUALİYT Projesi için Ticaret Bakanlığı’na başvuracaklarını, ithalatçılarla ihracatçıların buluşmalarına zemin hazırlayan fuarlara katılımlarını artıracaklarını, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Natural Products Expo West Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapmak için harekete geçtiklerini sözlerine ekledi.