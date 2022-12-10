Kuru meyve sektöründen TÜBİTAK'la iş birliği

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen Türkiye'nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD Projesi kapsamında, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi öncülüğünde kurulan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu-TÜGİP işbirliğinde “Türkiye'de Kurutulmuş Meyveler Sektörü ve Geleceği Çalıştayı” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Türk kuru meyve sektörü; üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu besleyici değeri yüksek süper gıdalar çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı başta olmak üzere kuru meyvede Ar-Ge ve inovasyon stratejilerini belirledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Kuru meyve sektörü geçmişten bugüne kadar çok şeyi başardı. Sürdürülebilirlik artık dünyanın en önemli gündem maddesi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ilan etti. Biz bütün paydaşlarımızla üniversitelerimizle, zirai mücadele kuruluşları, oda ve borsalarımız ile 30 yıl boyunca çok güzel çalışmalar yaptık. Enstitülerimiz 50-60 yıla dayanıyor. Başta çekirdeksiz kuru üzümde üretim ve ihracatta dünyada lider konumdayız. İncirde 10-15 bin tonlardan 100 bin tonlara geldik. Kayısı da ayrı bir başarı öyküsü. 20-25 tondan 100 bin tonların üzerine çıktık. Bütün dünyaya sağlıklı ürün gönderiyoruz. Ana prensibimiz insanlığa bu sağlıklı ürünü en iyi şekilde sunmak.” dedi.

Başkan Işık, “Artık yeni bir dönem başlıyor. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımızı TÜBİTAK ile birlikte yaparak ülkemizi dünyada farklı bir noktaya taşıyacağız. EİB olarak bu süreci başlatıyoruz. Sadece kuru meyvede değil bütün Tarım Birliklerimizle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün ülkeler Ar-Ge inovasyon çalışmalarına çok fazla devlet desteği veriyor. Bu destekten faydalanmayı bilmemiz gerekiyor. Bütün kurumlarımız bir araya getirip üniversitelerimizle iç bünyemizdeki projeleri gerçekleştireceğiz sonra küresel projelerden pay alacağız. Hiçbir altyapı kendiliğinden gelişmez.” diye konuştu.