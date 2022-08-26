Kuru meyve sektöründe hedef 'kalıntısız' üretim

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, FRUCOM (Avrupa Kuru Meyve, Kabuklu Yemişler, Konserveler ve Benzeri Ürünler Ticaret Federasyonu) yetkililerinin katılımıyla AB nezdinde yürütülen çalışmalar, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, organik tarım, beslenme ve iletişim çalışmaları hakkında üyelerine bilgi aktarımında bulunmak üzere seminer düzenledi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçıları Birliği (EİB) Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, birliğin Türkiye’de kuru meyve ihracatının yüzde 55’ini tek başına gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, sektörün ihracatının yüzde 50’sini gerçekleştirdiği en önemli alıcı pazarın Avrupa Birliği’ndeki (AB) mevzuat değişikliklerini yakından takip ettiklerini söyledi.

"Gözlemci statüde üyesi olduğumuz FRUCOM ile uzun yıllardır yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" diyen Işık, "Türkiye’nin organik üretiminin yüzde 75’i Ege Bölgesi’nden yapılıyor. Türkiye yaklaşık 170’e yakın ülke ve bölgeye 1,6 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde kuru meyve ihracatında 2 milyar dolar hedefimiz var. Hedeflenen rakamlara ulaşabilmemiz için dünya tüketicilerinin tercih ettiği ürünleri gıda kodeksine uygun şekilde üretmeye, üretimi global talebe uygun şekilde artırmaya ve Türk kuru meyvelerinin imajının dünya piyasasında yer etmesini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Mehmet Ali Işık, çiftçiden başlayıp rafa kadar uzanan tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamak için EİB olarak diğer kurumlarla, üniversitelerle, araştırma enstitüleriyle, Tarım İl ve İlçe teşkilatları, borsalar, ziraat odaları, ticaret odaları gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin dünya kuru meyve üretiminin yüzde 16’sını tek başına gerçekleştirdiğini aktaran Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri Sektörü Kurulu Başkanı Osman Öz ise, "Bölgemizden yüzde 95’ini gerçekleştirdiğimiz kuru üzüm ihracatında Avrupa ülkeleri yüzde 80 pay ile ana ticaret ortağımız. Kuru kayısıda Avrupa Birliği’nin payı yüzde 48 civarındayken kuru incir ihracatımızdaki payı ise yüzde 51" dedi.

FRUCOM Genel Sekreteri Anna Boulova, FRUCOM Beslenme Uzmanı Martina Zurli, FRUCOM Gıda Güvenliği Politikası Danışmanı Katri Saari, FRUCOM Ticaret ve Sürdürülebilirlik Politikası Danışmanı Lebo Mofolo gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili sunum yaptı.