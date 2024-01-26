Kuru meyve ihracatında hedef 1 milyar dolar

Türkiye’yi ihracatla tanıştıran, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretim ve ihracatta dünya lideri olan kuru meyve sektörü 2023 yılında 1,6 milyar dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Türk kuru meyve sektörü 2024 yılı için 1,8 milyar dolar ihracat hedefi belirledi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiren Ege Bölgesi’nde ise; kuru meyve ihracatında 1 milyar dolara ulaşmanın heyecanı yaşanıyor.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da ihracatta başarılı bir giriş yaptıklarını kaydeden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, 1 – 25 Ocak 2024 tarihleri arasında yüzde 37’lik ihracat artış hızıyla ihracatlarını 50,5 milyon dolardan 69,2 milyon dolara çıkardıklarını, geride kalan 1 yıllık dönemde de ihracatlarının 978 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlediği basın toplantısında kuru meyve sektörünün ihracat performansı hakkında bilgi veren Işık, “Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısıda açık ara öndeyiz. Dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 32’sini tek başımıza yapıyoruz. 2023 yılında 255 bin tonluk üzüm ihracatı karşılığında 465 milyon dolarlık gelir elde ettik. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız yüzde 8 arttı. Türkiye’nin prestij ürünlerinden biri olan, tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak kabul edilen kuru incir ihracatımız 70 bin 328 ton olurken, kuru incir ihracatından yüzde 11’lik gelişimle 271 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Üretimi Malatya’da olan ancak ihracatında Ege Bölgemizin lider olduğu kuru kayısı da ihracatımız yüzde 1’lik yükselişle 400 milyon dolardan 405 milyon dolara ulaştı. Sektörümüzde ihracatı domine eden üç ürünümüzden Türkiye genelinde 1 milyar 140 milyon dolar ihracat yaptık” şeklinde konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan resesyon, Türk ekonomisindeki yüksek enflasyon ve düşük döviz kurları nedeniyle 2023 yılının zorluklarla geçtiğine dikkati çeken Işık, tüm zorlukların kendilerine üretimin ve ihracatın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Kuru Meyve ve Mamulleri sektörü olarak iki yüz yıla ulaşan ihracat tecrübemizle, yaşanan bu sıkıntıların üstesinden gelmek, üretim ve ihracatımızı sürdürülebilir kılmak için hem yurt içinde hem de yurtdışında pek çok toplantıya katıldık, sektörümüzün sorunlarını dile getirip çözüm önerilerimizi sunduk, ülkemizi ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında katıldığımız tüm toplantılarda tek gündem maddesi olan sürdürülebilirliğin ve değer zincirindeki tüm aktörlerin iş ve işlemlerinde sürdürülebilir çözümler geliştirmesinin kaçınılmaz olduğunu gördüğümüz 2023 yılında hem kurumlarımız hem de ihracatçı firmalarımızca çok yoğun çalışmalar yürüttük. Üretim ve ihracatta dünya liderliğimizi 2023 yılında da koruduk. Kuru meyve sektörü olarak, 2024 yılında Türkiye genelinde 1,8 milyar dolara, Ege Bölgesi’nde 1,1 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.





Türk kuru meyvelerini ABD, Japonya, Çin ve Brezilya çok sevdi





Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihraç pazarlarını çeşitlendirmek için yoğun bir mesai harcadığını aktaran Başkan Işık, 2023 yılında ABD, Japonya, Çin, Brezilya başta olmak üzere pek çok uzak pazarlarda ihracat artışlarının ortalama artışın üzerinde gerçekleştiğini paylaştı. Işık, “2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatımız yüzde 50’lik artışla 62 milyon dolardan 94 milyon dolara, Japonya’ya ihracatımız yüzde 26’lık artışla 27,5 milyon dolardan 35 milyon dolara çıktı. Çin’e ihracatımız ise; yüzde 23’lük artışla 12 milyon dolardan 14,6 milyon dolara yükseldi. Brezilya’ya ihracatımız yüzde 69’luk artışla 4 milyon dolardan 6,8 milyon dolara ilerledi. Ticaret Bakanlığımızın ortaya koyduğu Uzak Pazarlar Stratejisiyle uyumlu olarak 2024 ve sonraki yıllarda tanıtım çalışmalarımızı bu pazarlarda yoğunlaştıracağız” diye görüş belirtti.