Kuru incirde ihracat hedefi 300 milyon dolar

Cennet meyvesi kuru incirde yeni sezona başlama heyecanı yaşanıyor. Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 2023 rekoltesinin 2022 yılı seviyelerinde olacağı öngörüldü.İZMİR (İGFA) - 91 bin ton olan 2022 rekoltesinden bugüne kadar 68 bin 593 ton karşılığı 244 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 7, değer olarak ise yüzde 2 artış başarısı gösterdiklerini dile getirdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısında konuşan Başkan Işık, 2023 rekoltesinin 2022 yılıyla benzerlik gösterdiğini, kuru incirin kalitesinin de ihracat için son derece uygun olduğunu ifade etti. Işık, “2023/24 sezonunda miktar bazında 75 bin ton ihracat ve 300 milyon dolar döviz geliri hedefliyoruz. Ülkemizin ortalama kilogram ihraç fiyatı 1,5 dolar iken biz bu kaliteli kuru incirimizi 5 doların üzerinde satarak katma değerli ürün ihracatına büyük katkıda bulunmak istiyoruz. Yeni sezonumuz üreticilerimize, tüccarlarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Kuru incirde en büyük ihraç pazarları Avrupa Birliği’nde aflatoksin ve okratoksin kontrol sıklığının yüzde 30’a çıkarıldığını hatırlatan Başkan Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Kuru incir ihraç ederken karşılaşabileceğimiz riskleri yönetmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Neticede kapalı bir ürünü ihraç ediyoruz. Ülkemizde üreticiler, çengelciler, tüccarlar ve ihracatçılar doğru bir zincir kurmalıyız. İhracatçılar olarak ürün alırken kontrol etmeliyiz. Üreticilerden ürünü alan çengelcilerin kontrollerini yapabilmeleri için bütçe dahilinde UV lambalar satın alarak dağıtımına karar verdik. Bu lambalardan Aydın Ticaret Borsası ve Nazilli Ticaret Borsası’da alacak ve çengelcilere ve tüccarlara dağıtacak. Bu şekilde sağlıklı bir ürün alım politikasını başlatmış olacağız.”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Danışma Niteliğindeki Genel Kurul Toplantısında, 2023/24 sezonu kuru incir sezonunun Ekim ayının ilk haftasının sonunda başlaması yönünde bir tavsiye kararı alındı. Söz konusu karar Ticaret Bakanlığı’na sunulacak. Son kararı Ticaret Bakanlığı söyleyecek.

Kuru incir ihracatında ABD lider

Türkiye’den kuru incir ihracatında 2022/23 sezonunda zirvede 39,7 milyon dolarlık tutarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. ABD’ye kuru incir 2021/22 sezonunda aynı dönemde 31,9 milyon dolar olmuştu. ABD’ye kuru incir ihracatı yüzde 24 artış gösterdi.

Kuru incir ihracatında ikinci sırada 28,5 milyon dolarla Fransa yer alırken, Almanya 27,3 milyon dolarlık tutarla üçüncü basamağın sahibi oldu.

Çin’e kuru incir ihracatında rekor artış

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin hedef pazar olarak belirlediği ve uzun yıllardır tanıtım çalışmaları yaptığı Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik çabalarının meyvelerini 2022/23 sezonunda aldı. Çin Halk Cumhuriyeti’ne kuru incir ihracatı yüzde 184’lük rekor artışla 3,1 milyon dolardan 9,6 milyon dolara yükseldi. Çin Halk Cumhuriyeti bu artışla kuru incir ihracatında miktar bazında dördüncü sıraya yükseldi.