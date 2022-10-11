Kuru incirde Avrupa pazarı gücünü koruyor

Kuru incir ihracatından 258 milyon dolar döviz geliri elde edildi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 2021/22 ihraç sezonu 70 bin 647 ton ihracatla geride bırakıldı. Türkiye’nin kuru incir ihracatından elde ettiği döviz tutarı ise 258 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kuru inciri prestij ürünlerinden biri olarak tanımlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin dünya kuru incir ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Dünyanın en kaliteli inciri ‘sarı lop'un sadece bu topraklarda yetiştiğine dikkati çeken Işık, "Dünya standartlarında süper gıdalar arasında listenin en başında yer alan kuru incirimizin üretim kalitesi ve gıda güvenliğinin artırılması için uzun yıllardır çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 6 Ekim 2021’den 7 Ekim 2022 tarihine kadar olan 2021/22 sezonunda Türk incirini 102 ülke insanına ulaştırdık. 2021/22 sezonunda gerçekleştirdiğimiz 258 milyon dolarlık kuru incir ihracatımızdan Avrupa Kıtası yüzde 51 pay aldı" dedi.

Işık, Avrupa Kıtası’nın 134 milyon dolarla ana ticaret ortağı olduğuna değinirken, Amerika Kıtasına ise yüzde 2,3 artışla 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kuru incirde 2022/23 sezonunda verim ve kalitenin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Işık, kuru incirde 75 bin tona ulaşmayı ve ihracatlarını 300 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.