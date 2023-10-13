Kuru incir ihracatında tarihi rekor

Türkiye 2022/23 sezonunda 73 bin 388 ton kuru incir ihraç ederken miktar bazında tarihinin en yüksek kuru incir ihracat rakamına ulaştı. Türkiye, 109 ülkeye kuru incir ihraç ederek 260 milyon dolar döviz geliri elde etti.İZMİR (İGFA) - Kuru incir ihracatçıları 2022/23 sezonunda 109 ülkeye kuru incir ihraç ederek Türkiye’ye 260 milyon dolar döviz kazandırmayı başardı.

Kuru incir ihracatındaki döviz getiri performansının, 2018 yılındaki 278 milyon dolarlık kuru incir ihracatından sonra en çok döviz kazandığımız ikinci sezon olarak tarihteki yerini aldığını dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını, 2023/24 sezonuna da umutlu bir giriş yaptıklarını kaydetti.

Kuru incirin Cumhuriyet öncesi yıllardan beri Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olduğuna işaret eden Başkan Işık, “Türk üreticisi ve ihracatçısının yüzyılı aşan başarı hikayesi güçlü bir şekilde devam ediyor. Kuru incirde doğa koşullarından dolayı oluşabilen mikotoksinlerin önlenmesi için kuru incirleri tek tek kontrol ederek ihraç partilerini hazırlıyoruz. Kuru İncir Kurulu çalışmalarımız kapsamında, Kalite ve Gıda Güvenliğini arttırmaya yönelik Birliğimizce yaptırılan Ekşilik Böceği Çekici Yem Tuzağı, İlek Filesi, Kurutma Kereveti ve Hasat Filelerini Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda kuru incir üreticilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıdalar listesinde yer alan kuru incirimizin hak ettiği değeri bulması için kuru incir üretim ve ihracat zincirinde olan üretici, çengelci, tüccar ve ihracatçı özverili bir şekilde çalışarak 2023/24 sezonunda 75 bin ton kuru incir ihraç ederek 300 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

KURU İNCİR İHRACATINDA ABD LİDER

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Amerika Birleşik Devletleri 2021/22 sezonunda 35 milyon 324 bin dolar olan kuru incir ithalatını 2022/23 sezonunda yüzde 22’lik artışla 43 milyon 102 bin dolara taşıdı ve Türkiye’nin kuru incir ihracatındaki liderliğini sürdürdü.

Türkiye’nin ABD’ye kuru incir ihracatın 10 yıl önce 11 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, geçen süreçte ABD pazarında katıldıkları gıda fuarları, sürdürdükleri TURQUALITY ve URGE Projeleriyle kuru incir ihracatında 4 katlık bir artış başarısı gösterdiklerini, ABD’nin Türkiye’nin kuru incir ihracatında dördüncü sıradan birinci sıraya yükseldiğini aktardı.

Türkiye’nin kuru incir ihracatında geleneksel pazarlarından Fransa 30 milyon dolarlık incir talebiyle ikinci ülke olurken, Almanya 29 milyon dolarlık ihracatla listeye üçüncü sıradan giriş yaptı.

İLK GEMİYLE 15 MİLYON DOLARLIK KURU İNCİR İHRAÇ EDİLDİ

Kuru incirde, 2023/24 sezonu 6 Ekim 2023 tarihinde başladı. İlk gemiye 3 bin 27 ton kuru incir yüklenirken, döviz karşılığı 15 milyon 410 bin dolar oldu. İlk ihraç edilen kuru incirlerin 3,6 milyon dolarlık kısmı Fransa’ya giderken, Almanya’ya 2,5 milyon dolarlık, İtalya’ya 2 milyon dolarlık kuru incir yola çıktı.