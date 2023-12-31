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Küresel ekonomi 2024’te negatif arz şoku yaşar mı? İşte ekonomistlerin playlisti!

EKONOMİ 31.12.2023, 11:56
Küresel ekonomi 2024’te negatif arz şoku yaşar mı? İşte ekonomistlerin playlisti!

Sektör temsilcilerinin son açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, küresel GSYH'nin yüzde 60'ını oluşturan ülkelerin sandık başına gideceği 2024 yılının seçim takvimi, ekonomik belirsizliği artıracak.İSTANBUL (İGFA) - Dünya ekonomisi, pandemiden enerji krizine kadar son yıllarda yaşanan bir dizi şokun ardından 2024 yılında da negatif bir arz şoku ile karşı karşıya.

Allianz Trade’in 2023-2025 Ekonomik Görünüm Raporu’na göre siyasi ajandanın yoğun olacağı 2024’te, artan popülizm ve birçok belirsizlik “bekle ve gör” yaklaşımını benimsenmesine, satın almadan yatırıma kadar önemli ekonomik kararların ertelenmesine neden olacak. Bunun yanı sıra jeopolitik ve ekonomik politika belirsizliği de dünya ekonomisini 2024 yılında negatif bir arz şoku ile karşı karşıya bırakabilir.  

EKONOMİSTLERİN PLAYLİSTİNDE NELER VAR?

Allian Trade ekonomistlerinin 2024 yılında takipte olunması gereken on temel konunun her birini Taylor Swift'in hit bir şarkısıyla eşleştirerek oluşturdukları playlist’in ilk sırasında “Hazır mısınız?” var.

Buna göre; 2024 siyasi ajandanın yoğun olduğu bir yıl olacak. Küresel GSYH'nin yüzde 60'ını oluşturan ülkelerin sandık başına gideceği 2024’te Avrupalı seçmenler AB temsilcilerini; Portekiz, Belçika, Avusturya, Hindistan, Meksika ve Birleşik Krallık seçmenleri milletvekillerini; ABD, Meksika, Tayvan ve Romanya ise yeni başkanlarını seçecek. Bu noktada da artan popülizm belirsizlik ortamı bekle ve gör yaklaşımının benimsenmesine, önemli ekonomik kararların ertelemesine neden olacak. 

Listede ikinci sırayı ise “Her şey bitti mi?” alıyor. Avrupa’da temel politika faizlerindeki artışın etkilerinin henüz tam olarak görülememesi nedeniyle; ABD ve Euro Bölgesi'nde yumuşak bir iniş bekleniyor. 2024 yılı GSYH büyümesinin ABD'de yüzde 1,4, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,8, Çin'de yüzde 4,6 ve İngiltere'de yüzde 0,6 olacağı tahmin ediliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin değerlendirildiği ve playlist’in 7. başlığı olan “Her şey değişti” başlığı altında ise ekonomistler, yüksek maliyetle yeniden finanse edilmesi gereken büyük miktarda borçlara sahip Mısır, Arjantin ve Gana gibi ülkeleri zor bir sınavın beklediği vurguluyor.

“Başıma belâ olacağını biliyordum” başlığı ile birçok ülkede iflas artışına dikkat çeken sektör temsilcileri, finansman ihtiyacı yüksek olan, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve inşaat gibi bazı sektörlerin fırtınanın tam ortasında kalabileceğine dikkat çekerken, “olumsuz taraf” başlığı altında 2024 yılında uzun vadeli faiz oranlarında belirgin bir düşüşün olası görünmediği belirtilirken, playlist’in son başlığı olan “Hassas” başlığı altında ise likidite sıkışıklığının yoğunlaşabileceğine vurgu yaptı.

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