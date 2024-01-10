Küresel dengeler Türkiye'nin önemini arttırdı

Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 5'inci sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün 2023 Ocak-Aralık dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 düşüşle 12,7 milyar dolarla genel ihracattan yüzde 5,6 pay aldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu yeni hedeflerini açıkladı.

2024 yılında 100 yeni projeyle ihracatı artıracaklarını kaydeden İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu, ihracatta artışı sağlamak için hedefin 100'den fazla faaliyet gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

2023'te Türkiye'de yaşanan depremin yaratmış olduğu etkiler, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşının etkileri, arkasından küresel ölçekte yaşanan gelişmeler sonrası her sektörde olduğu gibi demir ve demir dışı metaller ihracatında da değer ve miktar olarak düşüşler yaşandığına işaret eden Tecdelioğlu, "2023 Ocak-Aralık döneminde sektörümüz ihracatı değer olarak yüzde 13,3 azalışla 12,7 milyar dolara ulaşırken, miktar olarak yüzde 10,5 azalışla 2,84 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün 2023 Ocak-Aralık döneminde birim ihraç fiyatı ise 2022 Ocak-Aralık dönemine kıyasla yüzde 3 düşüşle kilogram başı ihracatı 4,47 dolar olmuştur." dedi.

2024 YILINDA 100'DEN FAZLA FAALİYET

Alüminyum, Armatür, Bakır, Metal Hırdavat, Döküm, Yapı Malzemeleri, Ev ve Mutfak Eşyaları, Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Sektörleri ve Metal Ambalaj alt sektörlerinin yer aldığı ve 2024 itibariyle toplam üye sayısının 8 bin olduğu Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründe 2023 yılı içerisinde; 105 faaliyet, 2 bin 256 üye ziyareti, 7 URGE Projesi, Uluslararası Öğrenci Projesi, İhracat Koçluğu Projesi ve sektöre projeksiyon tutmak üzere her ay açıklanan Türkiye Metal Sanayi İhracat beklenti TR-METALENDEKS çalışmalarına imza atıldı. 2024 yılında ise 100'den fazla faaliyet gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu "4 alım heyeti, 10 sektörel ticaret heyeti, 14 fuar faaliyeti, 8 seminer, 7 URGE kümelenme projesi, 20 sektör toplantısı, 4 sektör çalıştayı, 25 iş birliği ziyareti ve sektörel üye ziyaretleri ile Made in Türkiye algısını oluşturmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik konusunda sektörümüze yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz, KOBİlerimizin ihracatını geliştirmeye yönelik desteğimiz devam edecek, sektörümüzün nabzını tutan ve geleceği projekte ettiğimiz TR-METALENDEKS çalışmalarımız devam edecek. Bakanlıklarımız ile yakın temaslarımız ve alt sektörlerimize yönelik koordinasyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

2023 İHRACATINDA ZİRVE ALMANYA'NIN

2023 Ocak-Aralık döneminde en çok ihracatın 1,66 milyar dolar ile Almanyaya gerçekleştiğinin bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, ikinci sıradaki İtalyaya 764 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABDye ise 648 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Tecdelioğlu, bir önceki döneme göre en fazla ihracat artışı Suudi Arabistana yüzde 275 artışla 185 milyon dolar olarak gerçekleşerek 3,7 katına çıktığını kaydetti. Tecdelioğlu, 2023 Ocak-Aralık dönemi alt sektörlerde ise; Alüminyum sektöründe 4,89 milyar dolar, Armatür sektöründe 4,03 milyar dolar, Bakır sektöründe 2,07 milyar dolar, Mutfak Sektöründe 5,73 milyar dolar, Hırdavat Sektöründe 2,37 milyar dolar, Yapı sektöründe 30,05 milyar dolar ve Döküm sektöründe 11,33 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini duyurdu.

2024 YILI İKİNCİ YARISINDA İHRACATTA ARTIŞ BEKLENTİSİ

2023 yılında ihracattaki düşüş nedenlerini paylaşan Tecdelioğlu, "Kur seviyesi enflasyonla aynı paralellikte yükselmediği için rekabetçi gücümüzü kaybetmiş olduk. Artan maliyetlerimiz karşısında kur politikaları maalesef enflasyonla aynı paralellikte gitmiyor ve rekabetçi politikalar izlemekte şu an sıkıntı yaşıyoruz. Fiyatlandırmalarda yüksek kalıyoruz ve fiyat rekabetçiliğimizi kaybetmiş durumdayız. Seçim sonrası hükümetimizden beklediğimiz bundan sonraki süreçte kur politikalarında enflasyonla paralel giden bir çalışmanın olması ile 2024 yılı son iki çeyreğe umutla bakmaya devam etmekteyiz." dedi.

