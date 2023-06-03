Kurbanlık satışını başvuru ile yapacaklar!
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarında kurbanlık satmak isteyen vatandaşlar için yer satışları 6 Haziran tarihinde başlıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Muttalip yolu 2’nci kilometrede bulunan Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarında Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Her yıl hayvan satıcılarının ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği alanda satış yapmak isteyen hayvan yetiştiricileri için yer kiralama süreci 6 Haziran itibariyle başlıyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kiralama ücretinin kapalı padoklar için 7500 TL, açık alanlar için 5000 TL olduğunu ve satıcıların Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi ile birlikte bu ücreti 6-12 Haziran tarihleri arasında Gelir Şube Müdürlüğü’ne, 13 Haziran itibariyle ise doğrudan hayvan pazarına açılacak gişeye yatırabileceklerini ifade ettiler.
Kurban pazarında satışlar 13 Haziran’da başlayacak ve kurban bayramının üçüncü gününe kadar vatandaşlara hizmet verecek.
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