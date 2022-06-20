Kurban Bayramı otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı

Kurban Bayramı'nın artık iyice yaklaşmasıyla birlikte ve okulların kapanmasıyla yollarda hareketlilik arttı. Yaz tatilinde seyahat yapmak isteyen vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarını görünce büyük şok yaşadı.

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar sonrasında otobüs firmalarını vurdu. Bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 liranın üzerine çıkmasından sonra bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.Yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Otobüs firmaları rezervasyon sistemini kapatarak günlük bilet satışına başladı.

2 ay içerisinde yüzde 65 zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan beri otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı.

Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 lira ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 lira ile 750 lira arasında ücret alıyor.

Dönüş bileti kesmiyorlar

Otobüs firmaları 10 günlük Kurban Bayramı için dönüş bileti de kesmiyor. Mazot fiyatı bir gün arayla değiştiği için firmalar, 10 gün sonraya fiyat veremiyorlar.

Bayram öncesi İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına seyahat yapmak isteyen vatandaşlar için fiyat listesi ise şu şekilde:

İstanbul - Trabzon 620 lira

İstanbul - Diyarbakır 600 lira

İstanbul - Sivas 550 lira

İstanbul - İzmir 500 lira

İstanbul - Antalya 490 lira

İstanbul - Ankara 350 lira