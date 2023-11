Kuraklığa ve yoksulluğa karşı tarım devrimi

İklim kriziyle mücadelenin yanı sıra tarlalarda ürün çeşitliliğini ve verimi artırarak gıda güvenliğini de teminat altına alacak Dikili Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı’nın ilk etabı açıldı. Başkan Soyer, “Bu devrimi kuraklığa karşı, yoksulluğa karşı tarım devrimi başlattık ve hep birlikte başarıyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda, tarımda doğru sulama yöntemlerinin kullanımı için inşaat çalışmaları devam eden Dikili Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı’nın tanıtım toplantısında ilk etabın suyu verildi. Dikili’nin Yahşibey ve Bademler mahallelerinde toplam 7 bin dekarlık bir alana hizmet verecek proje, yüksek basınçlı damlama sulama sistemiyle tarlalara bereket olacak. Dikili Yahşibey Sulama Göleti tam kapasiteyle çalıştığında 545 çiftçiye can suyu olacak. Yahşibey’de düzenlenen tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kooperatif üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

“İzmir’de bir tarım devrimi başlattık” Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Tarım son yıllarda tüm dünyanın üstüne titrediği, stratejik öneme sahip bir sektör olarak öne çıktı. İzmir’in refahını büyütmek, bu toprakların bereketini çoğaltmak için İzmir’de bir tarım devrimi başlattık. İsteyen her köylümüz doğduğu yerde doyacak dedik. Kırsaldaki gençlerimiz, şehirlerde karın tokluğuna iş aramamalı dedik. Metropolde yaşayan milyonlar sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşacak dedik. Bu toprakların öz değerlerini yaşatacağımıza söz verdik. Bu devrimi kuraklığa karşı, yoksulluğa karşı başlattık ve hep birlikte başarıyoruz. Bu devrimin adı ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ devrimi. Bugün burada bu hareketin kilometre taşlarından birini kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Milyonların gıda güvenliğini teminat altına alıyoruz” Proje hakkında bilgi veren Başkan Soyer, “Bu uygulamanın ilkini 10 yıl önce Seferihisar’da yapmıştık. Beyler Köyü’nde Beyler Barajı’nın Seferihisar Ovasına akıttığı suyu damlama sulamaya çevirerek hem vahşi sulamanın önüne geçmiştik, hem çok daha ekonomik hale getirmiştik. Hem de suyu daha tasarruflu hale getirmiştik. 7 bin dekarlık devasa bir alanı uygulama alanı yaptık. Yüksek basınçlı damlama sulama sistemimiz sayesinde 545 çiftçimize can suyu olacağız. Bu bölgeye bir hayat öpücüğü vermeye çalışıyoruz. Kilometrelerce damlama sulama hattı döşeyerek Dikili’ye kazandırdığımız bu örnek projemizle birçok hedefe aynı anda ulaşıyoruz. İklim krizi ve kuraklığın olumsuz etkilerini azaltıyoruz. Şehrimizdeki milyonların gıda güvenliğini teminat altına alıyoruz. İzmir’in ekonomisini büyütüyoruz. Ve milletimizin efendisi olan köylümüzün emeğine, alın terine sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu örnek eser İzmir’e, Dikili’miz’e çok yakıştı” şeklinde konuştu.

“Dikili’de bu toprakları korumak için döktüğümüz alın teri var” Dikili’ye verilen tarımsal destekler hakkında konuşan Başkan Soyer, “Milliyetçilik hamasetle olmaz. Bu vatanı sevmek, onun toprağını korumak demektir. Yerli ve milli olana sahip çıkmak demektir. Bizim için memleket sevgisi budur. Dikili’de bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarımızda işte bu vatan sevgisi var. Bu toprakları korumak için döktüğümüz alın teri var. Dikili’de bugüne kadar 36 çobanımıza 139 adet küçükbaş hayvan dağıttık. Artan yem fiyatlarının altında ezilen 268 üreticimize 8 bin 380 çuval yem dağıttık. İlçemizin çeşitli mahallelerinde toplamda 62 bin 965 adet zeytin ve meyve fidesini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Toplam 10 mahallemizde hayvan içme suyu göletleri oluşturduk, mevcut göletlerin bakımlarını yaptık. Yerel tohumların kullanımı artırmak için 9 bin fide dağıttık. 2019 yılından bu yana Dikili’de daima küçük üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk. Bugün bizi bir araya getiren iletim hattımız sayesinde Yahşibey ve Bademli mahallelerinde bulunan yüzlerce çiftçimizin yüzü gülecek” şeklinde konuştu.

“Tunç Başkan üreticiye destekte hiçbir geri adım atmadı” Toplantıda konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Cumhuriyet tarihinin en ağır kriziyle karşı karşıyayız. Tunç Başkanımız ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ vizyonuyla yola çıktı. Krizlere rağmen üretici için çalışmaya devam ediyor. 30 ilçeye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıyor. Çiftçinin ürettiği sütlerin alımını yapıyor, fabrikalar, tesisler açıyor. İzmir’i bırakın Ardahan’a kadar desteği ulaştırıyor. Tunç Başkanımız her alanda yürüttüğü birçok hizmetin yanı sıra çiftçiye, üreticiye destekte hiçbir geri adım atmadı. Bu hizmetlerin değerini bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Alternatif tarım yapma imkanı bulacağız” Bademli Mahallesi Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, “Sulama göletimiz ile tarla ve zeytinliklerimiz artık daha etkili bir şekilde sulanacak. Sulanan zeytinlerimizde verim artarken zeytinlik ve kurak arazilerimizde alternatif tarım yapma imkanı bulacağız. Günümüzde tüm dünya kuraklıkla karşı karşıya. Bu proje, su kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacak. Bölgemizin kalkınmasında çok aktif bir rol oynayacak” dedi.

“Verim 5 kat arttı” Yahşibey Mahalle Muhtarı Hasan Basri Güneş, “Sayın başkanımızın tarıma ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bu yıl bir kesime su verildi. Sulama yapılan yerler 1’e 5 oranında verim verdi. Mahalle halkımız çalışkandır ama geliri düşüktür. Sulama sayesinde gelirimizin artacağından eminim” diye konuştu.

“Zeytin suyla buluştuğunda rengi bile değişti” Başkan Soyer konuşmaların ardından iletim hattının vanasını açarak suyu toprakla buluşturdu. Törenin ardından Başkan Soyer, muhtarların eşliğinde damla sulamaya kavuşan çiftçilerin zeytinliklerini ziyaret ederek sistemi yerinde inceledi. Çiftçilerle yaptığı sohbetin ardından Başkan Soyer, “Çiftçilerimiz zeytin suyla buluştuğunda renginin bile değiştiğini söyledi. İşte bu bereketin artması demek. Buradan çok mutlu ayrılıyorum” dedi.