Kur korumalıda yeni karar

Merkez Bankası, bugünden itibaren Kur Korumalı Mevduat prim ödemelerinin vade sonunda yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

Bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.