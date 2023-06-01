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Kur korumalıda yeni karar
EKONOMİ 01.06.2023, 14:05
Merkez Bankası, bugünden itibaren Kur Korumalı Mevduat prim ödemelerinin vade sonunda yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
Bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|82
|2. Fenerbahçe
|34
|77
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|34
|66
|5. Başakşehir
|34
|56
|6. Trabzonspor
|34
|54
|7. Konyaspor
|34
|49
|8. Kayserispor
|34
|49
|9. Karagümrük
|34
|47
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Alanyaspor
|35
|41
|12. Sivasspor
|35
|40
|13. Ankaragücü
|34
|39
|14. Antalyaspor
|34
|38
|15. İstanbulspor
|34
|35
|16. Giresunspor
|34
|34
|17. Ümraniye
|34
|30
|18. Gaziantep FK
|34
|25
|19. Hatayspor
|34
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
|37
|50
|9. Girona
|37
|49
|10. Rayo Vallecano
|37
|49
|11. Sevilla
|37
|49
|12. Mallorca
|37
|47
|13. Cadiz
|37
|41
|14. Getafe
|37
|41
|15. Valencia
|37
|41
|16. Almeria
|37
|40
|17. Celta Vigo
|37
|40
|18. Real Valladolid
|37
|39
|19. Espanyol
|37
|36
|20. Elche
|37
|24
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