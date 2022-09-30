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Kur korumalı mevduatta düzenleme

EKONOMİ 30.09.2022, 10:16
Kur korumalı mevduatta düzenleme

Şirketler ve tüzel kişiler bugüne kadarki döviz hesaplarını TL'ye çevirebilecek.ANKARA (İGFA) -Kur korumalı mevduat sisteminde tüzel kişiler için yapılan değişiklikle 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte döviz hesabı Türk lirasına çevrilebilecek.

Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı.

Daha sonra bu süre 30 Haziran tarihine kadar olan hesaplar şeklinde değiştirilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla süre 30 Eylül'e uzatıldı.

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