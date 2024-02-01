Küçükkayalar, BUSİAD Vizyonu’nu anlattı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından geçen yıl kamuoyuna açıklanan “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” çalışması, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar tarafından, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası üyelerine sunuldu.BURSA (İGFA) - Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonun’nda gerçekleşen sunumun açılışında konuşan Oda Başkanı İhsan Akar, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’a katılımından dolayı teşekkür etti.

Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın davetine teşekkür eden BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Bursa’mızın “sanayi, tarım ve turizm” olarak belirlediğimiz üç önemli temel ilgi alanının, birbirlerinin alanlarına dokunmadan, birbirlerine sorun yaratmadan ve birbirlerine destek olarak gelişmesini sağlamak olanaklıdır. Yeter ki bu konuda Bursa olarak fikir birliğinde olalım” dedi.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulduğu Bursa, sanayiye pilotluk yapmıştır. Şimdi de dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü başararak katma değerli üretim için pilotluk yapabilecek kapasiteye Bursa sahiptir. temel olan, her ne olursa olsun büyümek değil, gelişmektir. “

BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, sunumun ardından soruları da yanıtladı.