Küçükbaş hayvancılık sektörünün kalbi Bursa İnegöl’de attı

Sanayi, turizm ve tarım şehri İnegöl, hayvancılık alanında özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 29 ilden ve 5 ülkeden küçükbaş hayvancılık sektör temsilcilerini İnegöl’de buluşturan festivalde, İnegöl Kıvırcığı olarak bilinen bölgeye has koyun ırkı da tanıtıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından 16-18 Eylül tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve sektör paydaşlarının yer aldığı 130 katılımcının bulunduğu 2. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali düzenlendi.

Sanayide, ekonomide ve ihracatta gösterdiği başarıyı verimli tarım arazileri ve müteşebbis ruhlu insanlarıyla tarım ve hayvancılıkta da sürdüren İnegöl, hayvancılık alanında özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnegöl Belediyesi tarafından İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği iş birliği ile geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve alınan başarılı sonuçlar neticesinde bu yıl daha kapsamlı şekilde organize edilen 2. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali, 16-17-18 Eylül tarihlerinde İnegöl’de gerçekleştirildi.

3 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından misafirler ağırlayan festivalde, 130 katılımcı yer aldı.

Törende konuklara hitaben selamlama konuşması yapan İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, “Festivalimiz şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Belediye Başkanımız Alper Taban’a teşekkür ediyorum” dedi. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de “Bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz Küçükbaş Hayvancılık Festivalimiz hayırlı olsun. Ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak adına tarımda nasıl bir mücadele veriyorsak, hayvancılıkta da aynı mücadeleyi vermeliyiz” ifadelerinde bulundu.

İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ise hem şehrin hem de ülkenin hayvancılık sektörüne katkı sağlayan bir organizasyon olduğunu ifade etti.