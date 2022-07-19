Küçükbaş hayvan işletmelerinde kurbanlık satışları tavan yaptı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurban bayramı sonrasında küçükbaş hayvan kurbanlık satışlarına ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik, ülke genelinde küçükbaş hayvan olarak kesilen kurbanlıkların 3 milyonun üzerinde olduğunu söyledi.

Kurban Bayramının hem yetiştiriciler, hem de vatandaşlar açısından iyi geçtiğini ifade eden Genel Başkan Çelik, geçen yıl pandemi şartlarında 2,8 milyon baş küçükbaş hayvan kurban edilirken birliklerden aldıkları bilgilere göre bu yıl kesilen küçükbaş kurbanlık sayısının 3 milyonun üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini, bazı illerde küçükbaş kurbanlık satışlarının geçen yıla göre aynı seviyede kaldığını, ancak birçok ilde arttığını kaydetti.

Kurbanlık satış noktalarına nazaran küçükbaş hayvancılık işletmelerinde kurbanlık satışlarının daha fazla yapıldığını belirten Çelik, "Bayram boyunca kurbanlık satış noktalarında yetiştiricilerimiz kurbanlıklarının büyük bir bölümünü satmıştır. Ancak bayram öncesinde küçükbaş hayvan işletmelerindeki satışlar çok daha fazla olmak suretiyle adeta tavan yapmıştır. Kurban kesen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bayramdan birkaç gün önce kendisine en yakın olan işletmelerden bütçelerinin imkân verdiği ölçüde kurbanlıklarını görerek, seçerek satın almış ve bayramda kurbanlıklarını keserek dini vazifelerini bayramının ruhuna uygun olarak gerçekleştirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu bayramda küçükbaş kurbanlıklara daha çok ilgi gösterdiklerine işaret eden Çelik, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımız kurbanın sembolü olan koç başta olmak üzere küçükbaş kurbanlıklara daha fazla ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Sektör olarak küçükbaşa yönelişten dolayı oldukça memnunuz. Dolayısıyla kurbanlıkta küçükbaşı tercih eden tüm vatandaşlarımıza sektörümüz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyor, dini vecibesini yerine getirmek suretiyle kesmiş oldukları kurbanların Allah Katında kabul olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.