Küçük üreticiye can suyu gibi destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi her geçen gün artan maliyetler karşısında büyük zorluk çeken üreticiler için sürdürdüğü proje kapsamında, Seyitgazi ve Alpu ilçeleri ile mahallelerinde faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerine yonca ve yem desteği sağladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin küçük ölçekli çiftçiye nefes aldıran “Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi” kapsamında belediyenin arazilerine ekilen mahsullerin çiftçilere destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarlalardan hasat edilen ürünler, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından destek başvurusu yapan hayvan yetiştiricilerine teslim edilmeye devam ediyor.

Seyitgazi ilçesi Ayvalı, Arslanbeyli, Cevizli, Bardakçı ve Kırka mahalleleri ile Alpu ilçesi merkez, Fevziye ve Bozan mahallelerinde destek başvurusu yapan ve Büyükşehir Belediyesi’nin küçükbaş hayvan desteği sağladığı üreticilere, yonca balyası ve yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Üreticiler verilen balya ve yem desteği nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederek, “Maliyetler artık dayanılmaz bir noktaya ulaştı. Yem fiyatlarındaki büyük artışlar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Kış öncesi bu destek bize can suyu gibi geldi. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.” dediler.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri de üretime ve üreticilere olan desteğin artarak devam edeceğini ifade ettiler.