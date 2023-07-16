Küçük çiftçiye kazandıran destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi” kapsamında yürütülen küçük çiftçiye hasat desteği Günyüzü ilçesinden başladı. Çalışmayla hasatta dane kaybının ve verim kaybının önlenmesi sağlanacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sürekli artan maliyetler sebebiyle üretmekte zorluk çeken çiftçiler için hayata geçirdiği projeler ve kurumsal iş birlikleri aralıksız sürüyor.

Ağır ekonomik koşullar ve mazot fiyatlarının artmasıyla hasadını gerçekleştirmede zorlanan, Çiftçi Kayıt Belgesine sahip 100 dekarın altında tarlası olan küçük çiftçilerin 25 dekarlık hububatının hasat edilmesini sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu ile “İş Birliği Mutabakatı” imzalamıştı.

İş birliği kapsamında hasat desteği Günyüzü ilçesinden başladı. Yapılan hasada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu Başkanı Ahmet Saltık ve çiftçiler katıldı.

Destek hakkında bilgi veren Sibel Benek, “Geçen yıl başlattığımız küçük çiftçiye hasat desteğine bu yıl da devam ediyoruz. Geçen sene 527 çiftçimize destek verdik. Bu hasat döneminde ise 1210 çiftçimize 3 milyon 500 bin TL değerinde bir destek sağlamış olacağız. Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu Başkanı Ahmet Saltık’a da iş birliği dolayısıyla teşekkür ediyor, çiftçimize bol, bereketli bir hasat dönemi diliyorum.” dedi.

Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu Başkanı Ahmet Saltık da dane kaybının önlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız iş birliğini çok önemsiyoruz. Küçük çiftçiye verilen hasat desteği ile aynı zamanda dane kaybının önlenmesi ve ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz. Burada yüzde 5 civarında bir dane kaybı önlemiş oluyor. Türkiye genelinde ise bu tür çalışmalarla 20 milyar gibi bir paranın ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz.” diye konuştu.

Hasat sevinci yaşan çiftçiler de ekonomik olarak çok zorlandıkları bir dönemde verilen desteğin çok kıymetli olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.