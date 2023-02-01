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KTSO'nun 'ihracat' gururu

EKONOMİ 01.02.2023, 09:45
KTSO'nun 'ihracat' gururu

Aralık ayında gerçekleştirilen 340 milyon 936 bin dolarlık ihracat ile Ocak-Aralık döneminde 3 milyar 918 milyon dolara ulaşan Kayseri’nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 8.5 arttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, “Kayseri İhracatta tarihi bir başarıya imza attı. Yıllık, yüzde 8.5 oranında artışla 3 milyar 918 milyon dolar ihracat yaptı. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum.“ dedi.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri İhracat rakamları Aralık Ayı 357 milyon 484 bin dolar iken 2022 yılı Aralık ayında 340 milyon 936 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Azalış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 4,6’dır. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Aralık ayında 115 milyon 914 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılı Aralık döneminde 1'inci ihracat pazarımız; Almanya, Irak, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya, Polonya, Belçika ve Fransa’dır.” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun  belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik Elektronik, Çelik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Madencilik Ürünleri, İklimlendirme Sanayi, Makine ve Aksamları, Çimento Cam ve Seramik Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi’nde artış yaşanırken Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Halı ve Su Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

“İHRACATTA TARİHİ BİR BAŞARI SERGİLENDİ”

Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2022 yılında ihracat rakamlarımızda tarihi rekorlar kırıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayseri olarak ihracatta başarılı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Bu hikâyelerin kahramanı olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyor, bize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum. Rekabet gücümüzün artması için ihracatta nicelikten öte niteliğe odaklanmalıyız.”

Tüm dünyayı derinden etkileyen birçok zorluğa rağmen bu şehrin iş insanlarının azmini, çalışkanlığını takdir ettiğini belirten Başkan Gülsoy, “Küresel anlamda yaşanan zorluklar nedeniyle zor bir yılı geride bıraktık. Şehrimizde 2022 yılı ihracatımız geçen seneye kıyasla yüzde 8.5  oranında artarak 3 milyar 918 milyon dolara çıktı. Görünen o ki dünya piyasalarındaki yüksek enflasyon ve durgunluk 2023’te de ihracat siparişlerini olumsuz etkileyecek. Üretim maliyetleri de günden güne firmalarımızı, işletmelerimizi zora sokuyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde açıklanan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki indirimi çok olumlu karşılıyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Üretim maliyetlerine mutlaka olumlu yansımaları olacaktır ancak tek başına yeterli değil. Bizim enerjimizi katma değerli üretime yöneltebilmemiz için önümüzdeki taşların temizlenmesi gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında ihracat hedefimiz katma değerli ihracat olmalıdır. Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihracatlarını artırmaları sağlamak için yeni projele

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