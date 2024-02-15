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KTO’da madenciler sorun ve taleplerini Vekil Özsoy ile Cıngı’ya iletti

EKONOMİ 15.02.2024, 09:49
KTO’da madenciler sorun ve taleplerini Vekil Özsoy ile Cıngı’ya iletti

Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen istişare toplantısında Madencilik Sektörü Firmaları sorun ve taleplerini AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy ile Dr. Murat Cahid Cıngı’ya iletti. Sorunlarını dinleyerek notlarını alan Milletvekilleri,  “Kayseri yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle çok güzel bir şehir. Madencilerimizin önünü açmak ve sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) 24. Madencilik Sektörü Firmaları Meslek Komitesi istişare toplantısı; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Dr. Murat Cahid Cıngı, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, komite üyeleri ve maden firmaları sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Gülsoy, “Madencilik sektörümüz şehir ve ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip. Bu sebeple sektör temsilcilerimizi ve komite üyelerimizi AK Parti Kayseri Milletvekillerimiz Sayın Bayar Özsoy ve Dr. Murat Cahid Cıngı ile buluşturduk. Sektörlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dile getirme fırsatı buldular. Sn. Vekillerimize toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda komite üyeleri ve sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları ve taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

-ÇED Raporu izin sürecinde kurumların ve maliyetlerin düşürülmesi,

-Mera izin süresinin uzun sürmesi, (Arama-sondaj safhasında 5-6 ay; üretim safhasında ise 1,5 yıl üzeri sürmektedir.)

-Orman izin bedellerinin yüksek olması, hem maliyet hem zaman yükü getirmesi.

-Maden Kanunu işletmeye geçiş aşamasında 7. Madde izinlerinin tamamlanması için verilen 3 senelik sürecin çok az kalması,

-Firmaların izin müracaatlarının her seferinde Cumhurbaşkanlığına sorulması,

-Ruhsat işletme izni alındıktan sonra arazi mülkiyet durumunun değişmesi (hazineden meraya veya ormana geçişler) arazi mülkiyet izni ruhsat iptal ve terk edilene kadar alınmaması,

-İşletmelerde iş güvenliği ile ilgili denetimlerin tek elden toplanması, (MAPEG, Çalışma Bakanlığı ve Ferdi Kaza Sigortası kurumları tarafından farklı zamanlarda denetlenmektedir. Her bir kurumun isteği birbirinden farklı olmaktadır.)

-MAPEG ruhsat garantisi,  (Ruhsat harcı 6. Aya kadar yatırılmadığında iptal edilebiliyor veya 7. Madde izinleri dışına çıkıldığında ağır yaptırım ve cezalar bulunmaktadır.)

-Yıllık 1.000.000 ton üreten,500-1000 kişi çalışan ocaklar ile10.000 ton üreten 15-20 kişi çalışan ocaklarda aynı mevzuatlara tabii tutulması,

- Yetişmiş eleman sıkıntısı. (Sektörde mühendis ve işçi bulmakta sıkıntı yaşanıyor.)

-Özel mülkiyete konu arazilerin kamulaştırılma işlemlerinin 5 ila 10 yıl gibi uzun sürmesi, rezervi belirlenmiş, yatırım kararı alınmış maden projeleri faaliyete geçirilememesi,

-Ruhsat devir, rödövans, arama ve işletme ruhsatı, işletme izni v.b. işlemlere izin verilip verilmeyeceğinin ve ne kadar sürede izin verileceğinin bilinmemesi, Sektöre yeni girişimciler ve yatırımcıların uzak durması, Aynı gerekçe ile ruhsat güvenliğinin sekteye uğraması.

-Krom zenginleştirmesi fiziksel ayrıştırma ile yapılıp, herhangi bir kimyasalla karıştırılmıyor olmasına rağmen atıkların altına geçirimsiz depolama istenmesi,

- Maden Ocaklarına giden yollar üzerinde yer alan köylerin halkı ile yaşanan sorunlar,

Toplantıda sektör temsilcilerini de tek tek dinleyerek sorun ve taleplerini not alan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy ile  Dr. Murat Cahid Cıngı, Madencilerimizin sıkıntılarını çözmek için çözüm noktasında gayret edeceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca bazalt üreticileri, Kayseri bazaltının çok popüler olduğunu ifade ederek kurulacak olan 4. OSB’den yer istediklerini, üretimde Türkiye birincisi olduklarını ve bazaltı marka haline getirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

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