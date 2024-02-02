KTO’da ilk toplantı Başkan Büyükkılıç’ın katılımıyla yapıldı

Kayseri Ticaret Odası’nda 2024 yılının ilk meclis toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 2023 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Ömer Gülsoy, 2024 yılının geçiş ve dengelenme yılı olacağını ifade etti. Başkan Büyükılıç’ta yeni dönemde hayata geçirecekleri 14 projeyi açıkladı. Toplantıda ayrıca Kayseri Ticaret Odası’nda 2023 yılında en çok faaliyette bulunan 5 komitesi plaketle ödüllendirildi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak Ayı olağan meclis toplantısı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk meclis toplantısına; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Belediye Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Genel Müdürler, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü, meclis ve komite üyeleri ile Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantıda Ocak ayında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği kabul edildi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye gelen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı tebrik ederek başladı.

Memduh Büyükkılıç’ın üstün gayretinin yanı sıra samimi, toplumun her kesimi ile barışık bir başkan olduğunu ifade eden Gülsoy, “Bizim için önemli olan şehrimizin ekonomisini ve huzurunu en üst seviyeye taşımak. Sizin de bu yöndeki gayretinizi biliyoruz. Buna şahidiz. Seçildiğiniz zaman önümüzdeki süreçte yine birlikte çalışma imkânı bulacağız. Güzel çalışmalara hep birlikte imza atacağız.” dedi.

“GAZZE’DE TAM ATEŞKES HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

118 gündür süren İsrail’in Gazze’deki vahşetine değinen Gülsoy, “İsrail’in yaptığı katliam, artık bir insanlık savaşına dönüştü. İnsan olmayı başaramayanlar, Gazze’de insanlığı adeta yok ediyorlar.

Uluslararası adalet divanı kararını verdi, İsrail soykırımdan yargılanacak, soykırıma uğrayan insanların kurduğu bir devlet, soykırımdan yargılanıyor. Yargılama güzel ama bir an önce Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması hayata geçirilmelidir.” diye konuştu.

“2024 TÜRKİYE İÇİN EKONOMİDE DENGELENMENİN YAŞANACAĞI BİR YIL OLACAK”

Konuşmasında ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023’te yüksek enflasyon ve sıkı para politikalarıyla başlayan bir dünya ekonomisi ve ticareti gördük. Müthiş bir küresel ayrışma yaşamaya başladık. Dünyanın başına dert olan bizim de işlerimizi yavaşlatan yüksek enflasyon tarafında da belli bir mesafe aldık. 2024, geçiş ve dengelenme yılı olacak gibi görünüyor. Türkiye'nin çevresindeki jeopolitik gerilimler, özellikle Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Bölgesel çatışmalar, ticaret akışlarına ve dış yatırımlara zarar verebilir. Yüksek enflasyon oranları ve faiz oranları, Türkiye ekonomisinin istikrarını tehdit ediyor. 2024 yılı aynı zamanda yerel seçimlerinde yer aldığı bir yıl olacak. Bununla birlikte; yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, enerji maliyetleri ve gıda arz güvenliği, iklim krizi, konuları önemini korumaya devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2024 yılının aynı zamanda, başta ekonomi olmak üzere, birçok yapısal sorunun çözümüne katkı sağlayacak önemli bir fırsat yılı olduğuna inanıyoruz. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat destekleri büyük önem taşıyor. Gerçekleştireceğimiz yapısal reformlarla tüketerek değil, üreterek büyümenin, krediyle değil, tasarrufla gelişmenin, fiyatla değil, katma değerle rekabet etmenin koşullarını oluşturmalıyız. 2024 Türkiye için ekonomide dengelenmenin yaşanacağı bir yıl olacak. İş dünyası olarak 2024 yılının; ekonomimizde sürdürülebilir, kaliteli bir büyüme ile birlikte fiyat istikrarının sağlandığı orta vadeli programda yer alan yapısal reformların kararlılıkla uygulandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İş dünyası, yine üretmeye, ihracat yapmaya, istihdam sağlamaya tam gaz devam edecek. Biz devletimize ve milletimize güveniyoruz. Geleceğin parlayan yıldızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacağına inancımız tamdır.”

“ALPER GEZERAVCI'YLA GURURUMUZ GÖKLERİ AŞMIŞTIR”

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı hakkında da konuşan Gülsoy, “Birileri turistik bir seyahat olarak görse de bizim ulusumuz için bir gurur vesilesidir. Bilimin ufuklarını açacak yeni kapıdan Türk Bayrağımız dalgalanmıştır. Kısacası Alper Gezeravcı'yla gururumuz gökleri aşmıştır.” İfadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ LOJİSTİK MERKEZ, OTOBAN BAĞLANTI YOLU VE KOYTEYNER RAYLI TAŞIMACILIK”

Konuşmasının sonunda yerel sorunlara değinen KTO Başkanı Gülsoy, “En büyük sorunumuz olan Lojistik Merkez, otoban bağlantı yolu, bir diğeri ise koyteyner raylı taşımacılık için daha fazla gayret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Atıl durumda olan mera vasfını yitirmiş arazilerin ekonomiye kazandırılması gerekir. Bu konuda da sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Her zaman dillendirdiğimiz gibi “Ulaşım olmadan ticaret olmaz” sloganımızı tekrarlamak istiyorum.” dedi.

“USTALIK DÖNEMİMİ KAYSERİ’YE YAŞATACAĞIM”

Ocak ayı meclis toplantısının konuğu olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ta yeni dönemde hayata geçirecekleri 14 projeyi açıkladı. Birlik beraberlik içerisinde Ustalık dönemini Kayseri’ye yaşatacağını belirten Büyükkılıç, Şehrin trafiğini rahatlatmak için Kartal Kavşağı’nda bölgedeki 4 kavşağı da içine alacak şekilde bir düzenleme yapacaklarını, Erkilet Tramvay hattını da hayata geçireceklerini açıkladı.

“LOJİSTİK MERKEZİN YERİ VE PROJESİ HAZIR”

Başkan Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un gündeme getirdiği Lojistik Merkez ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeri hazır, projesi hazır. İnşallah bu alanda gerekli altyapıyı güçlendirme projesi bağlamında sadece kamyon garajı mantığında değil uluslararası ulaşım, lastik tekerlekli her aracı ilgilendiren bir merkez yapacağız. Şehrimizin dışında, hem görsel kirliliği engelleyecek hem de hizmetlerimizi kalitesini, standardını yükseltecek. Şehrimizin ihracatına da en büyük desteği sağlamış olacak. Lojistik 4.0 dediğimiz anlayış ile hizmetimizi firmalarımızla görüşmek suretiyle hayata geçireceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Kayseri Ticaret Odası’nda 2023 yılında en çok faaliyet yapan Bilişim, Eğitim Sektörü, Gayrimenkul, Sigorta Acenteleri, Mimarlar ve Mühendisler Meslek Komite üyelerine plaket verildi.