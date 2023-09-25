KTO Yılın Ahisi'ni seçti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ‘Yılın Ahisi’ seçilen kentin tanınmış hayırsever işadamlarından Ali Başyazıcıoğlu’na, protokolün katıldığı törenle ‘Ahilik Kaftanı’ giydirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

36. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda Yılın Ahisi töreni düzenlendi.

Mehteran Takımının gösterileriyle başlayan törene Vali Gökmen Çiçek, Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Nuh Naci Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri EsnaKredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Oda üyeleri, Yılın Ahisi Ali Başyazıcıoğlu ve ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

GÜLSOY : HER BİREY AHİLİĞİN PRENSİPLERİNİ ŞİAR EDİNEREK YAŞAMALI VE YAŞATMALIDIR

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ahilik Teşkilatının temellerinin Kayseri’de atıldığını belirterek, “Ahilik, ahlak timsalidir. Her bireyde Ahiliğin prensiplerini şiar edinerek yaşamalı ve yaşatmalıdır. Ahi, dedikodu yapmayan, fitneden uzak duran, ne komşusunu, ne aynı sektördeki meslektaşını ne de herhangi birinin açığını, eksiğini aramayan kişidir.” dedi.

“ALİ BAŞYAZICIOĞLU’NUN SÖZÜ SENETTİR”

Başkan Gülsoy, 2023 Yılın Ahisi olarak hayırsever iş adamı Ali Başyazıcıoğlu’nu seçtiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak; Ahilik özelliklerini fazlası ile kendisinde barındıran, neredeyse 70 yıldır şehrimizin gelişimine, vizyonel bakış açısına, istihdamına, ekonomisine ve eğitimine aile şirketi olarak büyük katkılar sağlayan değerli iş insanı, hayırsever Sayın Ali Başyazıcıoğlu’nu seçtik. Ortaokul yıllarında başladığı iş hayatını halen sürdüren Ali Bey, ‘Çalışmak insanı genç ve dinç tutar.’ ilkesiyle şehrimize büyük katkılar sunmuştur. ‘Başında olmadığın iş, senin işin değildir. Ben çalışırken hiç yorulduğumu hatırlamıyorum’ diyerek kontrol mekanizmasını sürekli çalıştırdığına bire bir şahit olduğum Ali Başyazıcıoğlu ile ilgili iş yaptığı çoğu arkadaşımız da şuna şahittir. Yapılan işte Ali Başyazıcıoğlu varsa senet ya da çeke gerek yok derler. Çünkü Başyazıcıoğlu’ndan alınan Söz Senettir. Gıda, tekstil, inşaat, turizm, perakende ve tarıma kadar birçok alanda faaliyet gösteren Sayın Ali Başyazıcıoğlu, şehrimize ilk 5 yıldızlı oteli açmak gibi birçok alanda ilklere imza atan gerçek bir ticaret duayenidir. Yatırım odaklı yaklaşımı ile hizmet verdiği sektörlere katma değer katan Sayın Başyazıcıoğlu, şehrimize verdiği hizmetleri halen sürdürmektedir. İsminin Anadolu’nun en etkin 50 iş insanı araştırmasına dahil olması da topladığı taktirin göstergesidir. Başyazıcıoğlu’na Rabbim sağlıklı ve uzun ömürler versin.” diye konuştu.

“AHİLİK ANLAYIŞI İÇERİSİNDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kayseri İş insanları olarak Ahilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gülsoy, “Devletimizin her daim yanında, şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin daha fazla gelişip kalkınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yine Ahilik geleneği ile üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere, yüzyıllardır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatan, ahirete göç eden tüm esnaf ve sanatkârlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. “ dedi.

ODAKIR : ALİ BAŞYAZIOĞLU İSABETLİ BİR SEÇİM OLDU

KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da, “Hafta başından itibaren kutlamalarımız devam ediyor. Bütün kurumlarımız gibi Ticaret Odamız da ahilik kültürünü önemsiyor. Kayseri Ticaret Odamız 100 yılı aşkın bir süredir şehrimizin ticaret erbabının derdiyle dertlenen, sorunlarına çözüm bulmak için çalışıp emek veren önemli kurumlardan biridir. Odamız; ticaret şehri Kayseri’nin önde gelen iş insanlarından Ali Başyazıcıoğlu’nu ’ahi’ olarak seçti. İsabetli bir seçim oldu. Başyazıcıoğlu’nun ’yılın ahisi’ seçilmesinden memnun olduk. Çünkü şehrin değerlerinden, şehre değer katmış isimlerden, önemli markaları kazandıran, şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sunan insanlarımızdan biridir. Farklı sektörlerde gösterdiği faaliyetlerde Kayseri’nin ekonomisinin canlı kalması için önemli rol oynayan isimlerdendir. Ailesiyle, yaşamıyla Kayseri’nin bilinirliğindeki katkılarıyla ali Başyazıcıoğlu övgüye ve teşekküre layıktır. Biz de şehrimize olan katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Kayseri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan’da Kayseri Ticaret Odasının Ali Başyazıcıoğlu’nu Yılın Ahisi seçmekle güzel tespit yaptığına vurgu yaparak, “Başkan, Yönetim ve Meclis Başkanını tebrik etti. Alan, biz Ahi Evran konuşmakla, kutlamakla geri getiremeyiz. Ama Ahi Evren’in prensiplerine özellikle geçlerimiz için ihtiyacımız var. “ dedi.

AKAR : AHİLİK DEĞERLERİNİ YAŞATMAK LAZIM

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’da Yılın Ahisi seçilen Ali Başyazıoğlu tebrik ederek sözlerine başladı. Akar, “Belki de geç kalmış bir ödül. Namınızı duymayan yok" dedi.

Ahilik değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen ve bu değerlerin günlük hayatta yaşanması gerektiğini vurgulayan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletlerin, toplumun tarihinde temel bazı konular vardır. Kurumlar önemli, devletleri meydana getiren müesseseler. Kurumlar yaşayacak ki, sorunları çözecek ki devlet de payidar olacak. Bu kurumlardan biri de Ahilik. Gerçekten bu teşkilat hem manevi, hem maddi hem ticari, hem insani bölümüyle her anlamda çok değerli bir kurum. Bunun değerlerini yaşatmak lazım. Zaman değişiyor, gelişmeler oluyor, buna uyum sağlamak lazım doğru. Fakat bunun yanı sıra değişmeyen bazı kural ve değerler vardır. Bunları mutlaka taşımamız lazım. Aksi halde bireyler için mazisini unutmak ne kadar vahim bir durumsa milletler için de tarihini unutmak o kadar vahim bir durum. Bunları mutlaka genç nesillerimize aktarmamız lazım. Sadece Ahilik Haftalarında değil, günlük hayatımızda yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Gerçekten bunlar geleceğimiz, istikbalimiz için çok değerli ve önemli. Milletleri millet yapan bu değerler sistemidir. Gerekirse değerlerimiz için zarar etmeyi göze almamız lazım. “

Konuşmaların ardından Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi ekibi tarafından ‘Şed Kuşanma Töreni’ canlandırıldı.

’Yılın Ahisi’ Ali Başyazıcıoğlu’na kaftanı Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve KESOB Başkanı Şeyhi Odakır tarafından giydirildi.

Kaftanını giyen Başyazıcıoğlu’na günün anısına plaket, torunları Ali ve Alya tarafından çiçek takdim edildi. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.