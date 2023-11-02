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KTO rotasını Çin'e doğru çevirdi

EKONOMİ 02.11.2023, 07:15
KTO rotasını Çin'e doğru çevirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetim kurulu üyeleri ve makina-ekipman, elektrikli ev aletleri ve hırdavat temsilcilerinden oluşan heyet, Çin’in Guangdong Eyaleti Guangzhou şehrine iş gezisi gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük fuarı olan Kanton Fuarını ziyaret eden KTO heyeti, Guangdong İthalatçılar ve İhracatçılar Ticaret Odası ile de işbirliği protokolü imzaladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Ticaret Odası (KTO) şehrin ihracat rakamlarını artırmak ve pazarını çeşitlendirmek için başlattığı iş gezilerinin üçüncüsünü Çin’e gerçekleştirdi.

Kayserili iş insanları Çin’in Guangdong Eyaleti Guangzhou şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük fuar organizasyonu olan Kanton Fuarı’na KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında katıldı. 210 ülkeden 100 bin denizaşırı alıcının, 15 ana sektörden 10 bine yakın offline katılımcının,  29 ülkeden de milli katılımın sağlandığı 134. Kanton Fuarı İthal ve İhraç Ürünleri Fuarı’nın ilk fazına Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Emre Sönmez ve Mehmet Gülsoy başkanlığında makina-ekipman, elektrikli ev aletleri ve hırdavat sektörlerini temsilcileri katıldı. Fuarın ikinci fazına ise KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal başkanlığındaki heyet katıldı.

MEHMET GÜLSOY : KAYSERİ İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN FAYDALI BİR GEZİ OLDU

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy, iki fazlı olarak düzenlenen iş gezisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin Çin ile olan ticari ilişkilerini geliştirmek adına çok faydalı bir program oldu. İki aşamalı olan gezimizin ilk kısmında Guanco Başkonsolosumuz Kaan Başkurt ile Ticaret Bakanlığı Ticaret müşavirlerimiz Dilan Can ve Şerife Yıldırım Demirel’i ziyaret ettik. Ziyarette, Çin’in son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik kalkınma ve bu doğrultuda ülkemizin ve şehrimizin Çin ile olan ticari ilişkilerinin arttırılmasına yönelik neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Fuarda stant açan üye firmalarımızı  ziyaret ettik. Yapılan iş görüşmeleri de verimli geçti. Guangdong İthalatçılar ve İhracatçılar Ticaret Odası’nı ziyaret ettik. Söz konusu ziyarette odalarımız arası ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla ayrıca işbirliği protokolü imzaladık. Ayrıca Guangdong Makine Endüstrisi Birliği yetkilileri ile de bir araya geldik” dedi

Programın ikinci fazına KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal’ın başkanlık yaptığını aktaran Gülsoy, “İkinci faza katılan heyete başkanlık eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Köksal, verimli bir programı hayata geçirdiklerini paylaştı. Fuarda stant açan şehrimiz firmalarını ziyaret eden heyetimiz, daha sonra da Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında başkan yardımcısı Zhang Yan tarafından heyetimize konseyin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve karşılıklı iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Heyetimiz son olarak Guandong Mobilya Derneğini de ziyaret ederek istişarelerde bulundu.” ifadelerini kullandı.

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