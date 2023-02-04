KTO Özhaseki'yi ağırladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak Ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Ekonomik gelişmeleri değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Vergisini düzenli ödeyenlere teşvik edici indirimlerin yapılması ile Ticari işletmelere indirimli doğalgaz ve elektrik tüketimi imkanı sağlanması gerektiğini söyledi. Meclis toplantısına konuk AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’de Türkiye Yüzyılı’nın ve seçimlerinin önemi vurgu yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclisi 2023 yılının ilk meclis toplantısını Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirdi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin konuk olduğu toplantıya; Başkan Ömer Gülsoy’un yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Aslan, Felahiye Belediye Başkanı Vural Çoşkun, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanları, KTO Yönetim Kurulu üyeleri, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu, İcra Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasına meclis onur konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Kayseri’nin ekonomisine, turizmine ve gelişmesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek başladı. Gülsoy, “Kayserimizin simgesi olan Erciyes’in makus talihi, Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu irade ve vizyoner bakışıyla değişti. Bugün 3 milyona yakın turisti ağırladığımız şehrimizde Erciyes’in doluluk oranının yükseldiğini konuşuyorsak, 5 yıldızlı oteller ve yatırımların olduysa, turizmde istediğimiz payı almamızda en büyük etken Sayın Bakanımızın vizyoner projesi olan Erciyes Master Planını hayata geçirmesiyle mümkün oldu. Şehir olarak bu gururu yaşıyoruz. Eğer Bakanımız o iradeyi koymasaydı bugün bu kazanımları elde edemezdik ve hala da Erciyes eski haliyle kalırdı.” dedi.

“ALÇAKÇA VE HAİNCE YAPILAN SALDIRILARA KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ”

Son günlerde ülkemize ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıları sert tepki gösteren Gülsoy, “Kıtalara nam salmış şanlı ecdadımıza ve ülkemize karşı mertçe mücadele edemeyen kahpeler, kalleşçe saldırılarına devam ediyorlar. Birçok emperyalist devletler bir araya gelerek, gelişen ve değişen teknolojinin tüm unsurlarını kullanıyor ve kutsal değerlerimizin yok edilmesine yönelik operasyonlara izin veriyor birde sessiz kalıyorlar. Alçakça, haince yapılan bu eylemlere ve ahlaksızlara karşı, Özellikle İsveç ve Hollanda ve Danimarka’da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim’i yakan şerefsizlere karşı, tüm Müslümanlar olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza Türkiye Cumhuriyeti’ne, dinimize, dinimizin kutsal değerlerine karşı yapılan şerefsizliklere karşı dik durmamız ve tek vücut olmamız gerekmektedir. İslam düşmanı şarlatanlara ve hainlere fırsat vermemek için de güçlü Türkiye olmamızdan başka çaremiz yok.” ifadelerini kullandı.

GÜLSOY : VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE TEŞVİK EDİCİ İNDİRİM YAPILMALI

Yapılandırma paketi konusunda görüşlerini paylaşan Başkan Gülsoy, “Yapılandırma paketini reel sektörün ihtiyacı olduğu için memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Ama Özellikle altını çizmek istediğim bir konu ise Devletimize borcu olmayan, düzenli şekilde ödemelerini yapan iş insanlarımızı unutmamak ve desteklemek gerektiğidir. Borcunu düzenli ödeyenlere bir ceza olmamalıdır. Vergisini düzenli ödeyenlere teşvik edici bir indirim yapılması gerekir. SGK’nın uyguladığı gibi vergide de indirim uygulanmalıdır.” diye konuştu.

“TİCARİ İŞLETMELERE DE İNDİRİMLİ DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK TÜKETİMİ İMKANI SAĞLANMALIDIR”

Konuşmasında EPDK ve BOTAŞ’ın sanayide elektrik ve doğa lgaz indirimi yapılmasının üretimin artmasına, fiyatlama ve enflasyonla mücadele açısında önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy, “Özellikle hizmet sektöründe işletmelerimiz, fiyatları yükseltmemek ile fatura ödemek arasında sıkıntıya düşüyor. Ekonomimizi bir bütün olarak düşünürsek, işletmelerimizi birbirinden ayırmadan, sanayi işletmelerine uygulandığı gibi ticari işletmelere de indirimli doğal gaz ve elektrik tüketimi imkânı sağlanmalıdır.” dedi.

“ENERJİ VE SU TASARRUFUNU MECBUR KALMADAN YAPALIM”

İklim değişikliğinin önemine vurgu yapan Başkan Ömer Gülsoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Küresel ısınma iklim değişimini tetikliyor, mevsimsel yağışları artık alamıyoruz. Bu durumu dikkate alarak, bizim de enerji ve su tasarrufu konusunda hem bireysel hem de kamusal düzlemde ele almamız gerekiyor. Damlaya damlaya göl olur hesabı milli servetlerimizin yok olmaması için tasarruf yapalım. Bilinçli tüketimle iş yerlerimizde su tüketimini kontrol altına alalım, kendimizin ‘su denetçisi’ olalım. Su çocuklarımızın geleceği. Her Kayserili firma ve kişi, kişiselleştirilmiş eylem planı yapmalı. Çünkü sudan büyük enerjimiz yok. Buradan Çağrım, Enerji ve Su Tasarrufunu Mecbur Kalmadan Yapalım.”

Ocak ayı Meclis toplantısının konuğu olan Özhaseki ise Türkiye Yüzyılı’nın 14 Mayıs’ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin önemine vurgu yaptı. 20 yıldır bu ülkede bir mücadele verildiğini, bir noktada bu kazanımların korunması seçimi olduğunu ifade eden Özhaseki, özgürlüklerin geliştiği bir ortamda ve envaiçeşit yatırımların yapıldığı yeni Türkiye Yüzyılı'na girdikleri bir dönemde, geriye doğru bir milim bile atılmaması gereken bir dönem içerisinde olduklarını belirtti.

Ortada altı tane yapı olduğunu dile getiren Özhaseki, "Hiç birbirine benzemezler. Ama en tehlikeli olanı da aşağıda masanın altına saklanmış yedinci bir grup var. O yedinci grup da ayar çekiyor bunlara. Bunların hiçbirisinin aslında dünya görüşleri birbirine benzemiyor. Temel Bey'le CHP'nin içerisindeki grup birbirine benziyor mu? İYİ Parti'yle öbürleri birbirine benziyorlar mı? Hiç. Ne dünya görüşleri benzer, ne hayata bakışlar benzer, ne ortaya koydukları program benzer. Bir tek motivasyon kaynakları 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun.' Yolda görseler bir gün selam vermeyecek adamlar." diye konuştu.

Toplantının sonunda Başkan Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Şapçı tarafından Özhaseki’ye plaket takdim edildi.