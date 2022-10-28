Son Dakika

KTO'nun ihracat umudu

EKONOMİ 28.10.2022, 07:15
KTO'nun ihracat umudu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Eylül ayında gerçekleştirilen 339 milyon 545 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, “Dünya ekonomilerindeki resesyon kaynaklı yavaşlamalar olsa da bizim ekonomimiz ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Yıl sonu hedeflerimize inşallah ulaşacağız. Bu tablonun mimarı olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Başkan Gülsoy, eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri İhracat rakamları Eylül Ayı 340 milyon 911 bin dolar iken 2022 yılı Eylül ayında 339 milyon 545 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak – Eylül döneminde artış oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 13,35 oranında artmıştır. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Eylül ayında 137 milyon 763 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 10,5 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılı Eylül döneminde 1'inci ihracat pazarımız Almanya, Irak, ABD, İsrail, Birleşik Krallık,  İtalya,  Romanya ve Belçika’dır.” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun  belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Elektrik ve Elektronik, Madencilik Ürünleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayi gibi sektörlerde artış yaşanırken      Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Halı ve Su Ürünleri gibi sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

“KAYSERİ’DEN 9 AYDA 2 MİLYAR 935 MİLYON DOLAR İHRACAT”

Başkan Gülsoy, ihracatta rekor üstüne rekor kırıldığını belirterek şunları söyledi: “Yurtiçinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu zorlu dönemde; Finansmana ulaşımdaki zorluklar, rekor seviyelere ulaşan enflasyon, Taksitli ve uzun vadeli kredilerde yaşanan sorunlar üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların başında yer alıyor. İhracatçılarımızın varlıklarını sürdürebilmesi için pazar yönetimi ve alternatif pazarlara yönelmeleri her zamankinden daha önemli bir hal almış durumda. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelerimizin daha çok desteklenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm yaşanan zorluklara rağmen ihracatımızdaki yükselişte sürmektedir. Üyelerimizin dile getirdiği her sorun ve her konunun yakından takipçisiyiz. Kayseri olarak 2022 yılı için 4,2 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Bunu da mücadeleci ihracatçı üyelerimizin enseyi karartmadan, önce ülkem önce devletim diyerek çalışma azimlerinde  görüyoruz. Şehrimizde ilk 9 ayda ihracatımız geçen seneye kıyasla yüzde 13,35 oranında artarak 2 milyar 935 milyon dolara çıktı. Her şeyden önce bu tablonun mimarı ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını can-ı gönülden kutluyorum. Her koşula, her zorluğa rağmen azimle çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4