KTO'nun ihracat umudu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Eylül ayında gerçekleştirilen 339 milyon 545 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, “Dünya ekonomilerindeki resesyon kaynaklı yavaşlamalar olsa da bizim ekonomimiz ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Yıl sonu hedeflerimize inşallah ulaşacağız. Bu tablonun mimarı olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Gülsoy, eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri İhracat rakamları Eylül Ayı 340 milyon 911 bin dolar iken 2022 yılı Eylül ayında 339 milyon 545 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak – Eylül döneminde artış oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 13,35 oranında artmıştır. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Eylül ayında 137 milyon 763 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 10,5 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılı Eylül döneminde 1'inci ihracat pazarımız Almanya, Irak, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya ve Belçika’dır.” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Elektrik ve Elektronik, Madencilik Ürünleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayi gibi sektörlerde artış yaşanırken Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Halı ve Su Ürünleri gibi sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

“KAYSERİ’DEN 9 AYDA 2 MİLYAR 935 MİLYON DOLAR İHRACAT”

Başkan Gülsoy, ihracatta rekor üstüne rekor kırıldığını belirterek şunları söyledi: “Yurtiçinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu zorlu dönemde; Finansmana ulaşımdaki zorluklar, rekor seviyelere ulaşan enflasyon, Taksitli ve uzun vadeli kredilerde yaşanan sorunlar üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların başında yer alıyor. İhracatçılarımızın varlıklarını sürdürebilmesi için pazar yönetimi ve alternatif pazarlara yönelmeleri her zamankinden daha önemli bir hal almış durumda. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelerimizin daha çok desteklenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm yaşanan zorluklara rağmen ihracatımızdaki yükselişte sürmektedir. Üyelerimizin dile getirdiği her sorun ve her konunun yakından takipçisiyiz. Kayseri olarak 2022 yılı için 4,2 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Bunu da mücadeleci ihracatçı üyelerimizin enseyi karartmadan, önce ülkem önce devletim diyerek çalışma azimlerinde görüyoruz. Şehrimizde ilk 9 ayda ihracatımız geçen seneye kıyasla yüzde 13,35 oranında artarak 2 milyar 935 milyon dolara çıktı. Her şeyden önce bu tablonun mimarı ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını can-ı gönülden kutluyorum. Her koşula, her zorluğa rağmen azimle çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum.”