KTO Meclisi'nden İsrail'e sert tepki

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeleri değerlendiren Başkan Ömer Gülsoy, “Girişimcinin yatırımcının önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin. Ticaretine devam etsin” diye konuştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Kabak başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ömer Gülsoy’un yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi. Yönetim kurulunun aylık faaliyetleri ve gündeme ilişkin bilgiler vermek üzere kürsüye gelen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerine Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayarak başladı. Gülsoy “Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşasın. Unutmayalım ki, bu Cumhuriyetin kurulması yolunda canlarını veren kahramanlarımızın vermiş olduğu son nefes, bizlerin şu anda aldığımız nefestir. Bu dönemde iş dünyası olarak her türlü zorluk karşısında atalarımızdan aldığımız güç ve ilhamla ekonomi alanında günün koşullarına uygun olarak daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya ve yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“GAZZE’YE UYGULANAN ŞİDDET BİR SAVAŞ DEĞİL, KATLİAMDIR”

Son dönemlerde şiddetini giderek artıran bir insanlık dramı ile karşı karşıya olduğumuzu belirten Gülsoy, “İsrail’in Gazze’ye ve özellikle sivillere karşı uyguladığı bu şiddet bir savaş değil, alenen katliamdır. Tüm dünya İsrail’in devlet terörünü izliyor. Gazze direniyor, insanlık ölüyor! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir. Öyle ise esas olan barıştır. Bu doğrultuda saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

Ekonomide olumlu adımların atılmaya başlandığı hedef odaklı öngörülebilirliğin biraz daha arttığı, güven ortamının yeniden oluşturulmaya başladığı bir dönemde olduğumuzu ifade eden Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atılan olumlu adımlarla beraber iş dünyasının yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyon kur makasının daraltılması, enflasyon faiz dengesinin sağlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması beklentileri de halen devam ediyor. Genel olarak bakıldığında; çözüm bekleyen öncelikli gündem maddelerimizde enflasyon ve cari açık yerini korumaya devam ediyor. Hükümetimizin rasyonel bir zeminde yürüttüğü çalışmalar, aldıkları kararlar her ne kadar umut verici olsa da mevcut durumda hem ülke genelinde hem de yerelde iş dünyası olarak yaşadığımız sorunların devam ettiği de bir gerçek. Piyasaların hareketlenmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması için sürekli dile getirdiğimiz üzere uzun vadeli finans kaynaklarına erişmemiz gerekiyor. Girişimcinin, yatırımcının yani özel sektörün önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin, ticaretine devam etsin. İstihdam yaratsın. Bu yöndeki olumlu adımları yakından takip ediyoruz. “

“İKİZ DÖNÜŞÜMÜN EYLEME GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR”

12’nci Kalkınma Planını da değerlendiren Gülsoy, “Bu plan çerçevesinde 2028 yılı sonu itibariyle enflasyon yüzde 4.7’ye düşmesi yıllık ortalama da yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme, kişi başına düşen gelirin ise 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bunlarla birlikte yeşil ve dijital dönüşüm, rekabetçi üretim, ihracata dayalı nitelikli büyüme, afetlere dirençli yaşam alanlarının inşası, sürdürülebilir bir çevre politikası, adalet ve demokrasiyi esas alan bir tablo çizilmektedir. Özellikle dijital ve yeşil dönüşüm vurgularını çok önemsiyoruz. İkiz dönüşümün artık söylemden çıkıp eyleme geçirilmesi gerekiyor. Beklentimiz elbette belirlenen hedeflere ulaşılması, bireysel ve sosyal hayat standardımızın yükseltilmesidir. İş dünyası olarak bizde hedeflere ulaşma noktasında elimizden gelen destek ve katkıyı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz.” dedi.

“NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACIMIZ VAR”

İşgücünün nitelik ve nicelik bakımından yetersizliği de ülke genelinde üretimi olumsuz etkileyen faktörlerden biri olduğunun altını çizen Gülsoy, “ Ülkemizde ‘işsizlik’ yaşanırken, tüm sektörlerin yaşadığı çalışacak personel bulamama konusu giderek artmaktadır. Bu sorunun bir ülke politikası olarak ele alınması en büyük temennimiz. Aksi takdirde üretimi hedeflenen düzeyde artırmamız ve geliştirmemiz mümkün gözükmüyor. Özellikle ihracatımız bu açıdan olumsuz etkilenecektir. Bu işgücü sorununun nedenleri arasında mesleki eğitim alanlarında rol model ve teşviklerin istenilen seviye olmaması, mesleki eğitime yönlendirmelerin yetersizliği, iyi niyetle yapılan sosyal yardımların bireyin işgücüne katılımının önüne geçmesi yer almaktadır. Nitelikli işgücü ihtiyacı, ekonominin gidişatına yön verecek önemli bir konu başlığı olarak çözülene dek gündemde kalmalıdır.” diye konuştu.

“TÜM ÜYELERİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM”

Başkan Gülsoy, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan indirim kampanyası çağrısına Kayseri firmalarının yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim yaparak destek olduklarını belirterek “Tüm üyelerimizi, üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Bu ülke bizim. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

“İSO İKİNCİ 500’E GİREN 15 FİRMAMIZI KUTLUYORUM”

İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 araştırma sonuçlarını da değerlendiren Gülsoy, “Geçen yıl listede 13 firmamız yer alırken bu sene bu sayı 15’e çıktı. Hem İSO 500 hem de İkinci 500’de yer alarak bizleri gururlandıran tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 2023 yılı sonuçlarında ise daha çok firmamızın listede yer almasını ayrıca temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.