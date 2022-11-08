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KTO'dan yenilenebilir enerji paneli

EKONOMİ 08.11.2022, 11:45
KTO'dan yenilenebilir enerji paneli

Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası etkinlikleri kapsamında, Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile “Yenilenebilir Enerji ve Enerjinin Geleceği” konulu panel düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Abdullah Gül Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele; AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri Ticaret Odası Genel Sekreteri Mevlüt Çil, Akademisyenler, Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri ile Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, AGÜ Mühendislik Fakültesi Dekani Prof. Dr. Evren Mutlugün, AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Türk, Erciyes Anadolu Holding CEO Yardımcısı ve RHG Enertürk Genel Müdürü Murat Aksu ve KCETAŞ Arge Müdürü Dr. Kürşat Tanrıöven tecrübe ve bilgilerini gençlerle paylaştı.

Panelisler, AB iklim ve enerji politikaları ve hedefleri, yenilenebilir enerji, enerji iklim ilişkisi, enerjinin geleceği ve yenilenebilir enerji sektörünün gençler için sunduğu fırsatlar konularında geniş bilgiler verdi.

“ENERJİNİN GELECEĞİNİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ŞEKİLLENDİRECEK”

Panelde sunum yapan Prof. Dr. Evren Mutlugün, yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payı, rüzgar, güneş ve hidrolik enerjileri kaynaklarının bugünü ve gelecekteki projeksiyonunu aktardı. Enerji üretim ve tüketiminin  iklim üzerindeki etkisi ve iklim krizi hakkında bilgiler veren Mutlugün, kaynakların kullanımı, enerji verimliliği ve yeni enerji üretim teknolojileri hakkında değerli bilgiler verdi.

Enerjinin sürdürülebilirliği ve ekonomik boyutu hakkında bilgiler veren  Doç. Dr. Umut Türk, konunun sürdürülebilir kalkınma amaçları ve hedefleri açısından önemine dikkat çekti.

Erciyes Anadolu Holding CEO Yardımcısı ve RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Murat Aksu ise Türkiye ve dünyadaki yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni teknolojilerden bahsetti. Aksu, sektörde bu konuda oluşan yıllık ekonomik büyüklüğün, özellikle Türkiye için çok ciddi bir potansiyel barındırdığını belirtelerek, girişimcileri ve gençleri bu sektöre yönelmeye davet etti.

KCETAŞ Arge Müdürü Dr. Kürşat Tanrıöven, konuyu dağıtım şirketleri açısından değerlendirdi. Enerji arzı ve güvenliğinden bahseden Tanrıöven, sektördeki gelişmeleri anlattı ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Panele katılan gençler, Yenilenebilir enerji ve enerjinin geleceği  hakkındaki soru ve görüşlerini belirttikleri son kısımda yorumları ve soruları ile konu ile ne kadar yakından ilgilendiklerini gösterdiler. Etkinlik, panel sonrası yapılan kokteyl ile sona erdi. 

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