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KTO'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayınladı Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “Bir ay boyunca ‘sabır’ ve ‘şükür’ diyerek manevi doygunluğa ulaştık Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve rahmet pınarlarına açtığımız avuçlarımızla; hamdolsun bir Ramazan Bayramı’na daha kavuştuk Tüm İslam âleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum ” dedi Bayramların tüm güzel hasletlerin kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet, merhamet ve bereket iklimi olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i özlemle karşıladık ve şimdiyse hüzünle geride bırakıyoruz Sofralarımızı paylaştığımız, bizleri milletçe sevgiyle bir araya getiren ve gönül bağlarımızı güçlendiren Ramazan ayı yine hasretlerin son bulduğu Ramazan Bayramı ile taçlanıyor Bayramlar gönül köprüsüdür, muhabbet bağıdır Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır Hele Ramazan bayramı ki; Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükâfatıdır Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır Yüce Allah, bu mübarek ayın sonunu ise, kuşkusuz bayramla şenlendirmiştir Sabrı, açlığı ve nefisle sürekli mücadeleyi öğrenen kullar için bayram; hazların en büyüğü ve mükâfatın en kıymetlisidir Bayram; sarılmaktır ve kucaklaşmaktır Kırılan kalpleri onarmaya yarayacak bir helalleşme fırsatıdır Bayram; büyüklerimize hürmet, küçüklerimize ise sevgidir Bayram; milletimiz için birliktir, beraberliktir, kardeşliktir Ve bayram; bizi biz yapan tüm değerlerin yegâne bir bütünüdür

EKONOMİ 09.04.2024, 08:00
KTO'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayınladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “Bir ay boyunca ‘sabır’ ve ‘şükür’ diyerek manevi doygunluğa ulaştık. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve rahmet pınarlarına açtığımız avuçlarımızla; hamdolsun bir Ramazan Bayramı’na daha kavuştuk. Tüm İslam âleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.” dedi.

Bayramların tüm güzel hasletlerin kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet, merhamet ve bereket iklimi olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i özlemle karşıladık ve şimdiyse hüzünle geride bırakıyoruz. Sofralarımızı paylaştığımız, bizleri milletçe sevgiyle bir araya getiren ve gönül bağlarımızı güçlendiren Ramazan ayı yine hasretlerin son bulduğu Ramazan Bayramı ile taçlanıyor. Bayramlar gönül köprüsüdür, muhabbet bağıdır. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele Ramazan bayramı ki; Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükâfatıdır. Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Yüce Allah, bu mübarek ayın sonunu ise, kuşkusuz bayramla şenlendirmiştir. Sabrı, açlığı ve nefisle sürekli mücadeleyi öğrenen kullar için bayram; hazların en büyüğü ve mükâfatın en kıymetlisidir. Bayram; sarılmaktır ve kucaklaşmaktır. Kırılan kalpleri onarmaya yarayacak bir helalleşme fırsatıdır. Bayram; büyüklerimize hürmet, küçüklerimize ise sevgidir. Bayram; milletimiz için birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bayram; bizi biz yapan tüm değerlerin yegâne bir bütünüdür. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın daim olduğu nice bayramları birlikte yaşamak dileğiyle tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesi dileğiyle sevgi ve saygıları

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