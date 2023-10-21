KTO'dan İsrail'e ağır tepki

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, İsrail’in Filistin’in Gazze Bölgesine yönelik düzenlediği vahşi saldırılarla ilgili bir kınama açıklaması yaptı.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İsrail Ordusunun Gazze Şeridine düzenlediği vahşi saldırılarla ilgili bir kınama açıklaması yaptı.

Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Tarihi ve manevi öneme sahip ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın yer aldığı Filistin’de; yine bir insanlık dramı yaşanmaktadır. 13 gündür katil İsrail, Filistin’in Gazze Bölgesini çok ağır bir şekilde bombalamaktadır. Müslüman coğrafyasının kalbinde yer alan Filistin topraklarındaki sivil halkın elektrik, su gibi temel ihtiyaçları gasp edilmekte ve masum insanlar ölüme sürüklenmektedir. Gazze'ye orantısız bir şekilde hava ve kara saldırıları düzenlenmekte, camiler hastaneler bombalanmakta ve bu saldırılar esnasında ise masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hayatını kaybetmektedir. Bu acının dini, dili yoktur. Filistin halkının maruz kaldığı insanlık dışı dramın tarihte de örneği yoktur.

Bu zulme sessiz kalmak mümkün değildir. Her türlü hakları elinden alınmış, açlığa, susuzluğa, yokluğa terkedilmiş halk hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bizler bölgede bir an önce barışın tesis edilmesi için iki devletli çözüm ile 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesini ertelenemez bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Katil İsrail’in insanlık dışı saldırını lanetliyorum. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur!” Kahrolsun israil.”