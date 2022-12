KTO'dan EYT'ye destek

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek’in katılımıyla gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile mücadelede konusunda KTO Meclisinde Kayserililere söz veren Vali Çiçek, “Biz Kayseri’nin vatansever evlatlarını bu alçaklara yedirmeyeceğiz. Gece, gündüz demeden operasyon yapacağız.“ dedi. Meclis toplantısında milyonlarca aileyi ilgilendiren EYT konusunda açıklamalarda buluna KTO Başkanı Gülsoy’da “EYT düzenlemesinin işverene ek maliyetler ve ek yükler getirmeyecek, her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in konuk olduğu toplantıya Başkan Ömer Gülsoy, Kadın Girişimciler ve Disiplin Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

GÜLSOY : VALİMİZ ŞEHRİMİZE BAMBAŞKA BİR ENERJİ GETİRDİ

Meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda ve Yönetim Kurulu’nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek için kürsüye gelen Başkan Gülsoy, konuşmasına Vali Çiçek’e meclis toplantısına katıldığı için teşekkür ederek başladı. Gülsoy, “Geldiğiniz günden bu yana şehrimize bambaşka bir enerji getirdiniz. Sinerji kattınız. Azminiz ve çalışkanlığınızla göz doldurdunuz. Sizin ifadenizle şehir muhteşem diyorsunuz ya… Sayın Valim Bence sizde muhteşemsiniz. Şehrimizin huzur ve güvenliği açısından özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde görmeye başladığımız Güven Timleri şehrimizin sokaklarına huzur ve güven veriyor. Zehir tacirleri ve uyuşturucu ile mücadelenizi de takdirle karşılıyoruz. Sizin talimatının doğrultusunda Emniyet ve jandarmamızın yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde inşallah şehrimizde uyuşturucunda kökü kazanacağına inancımız tamdır.” dedi.

“HAİNLER MİLLETİMİZİ ASLA YILDIRAMAYACAK, DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK”

Konuşmasında ülkemizde yaşanan terör olaylarına değinen Başkan Gülsoy, “Ülkemizde huzur ve barış ortamını bozmak, kaos çıkartmak için alçaklıktan medet uman hainler, hak ettiği karşılığı en şiddetli görecektir. Karşılarında her zaman kahraman güvenlik güçlerimizi bulacaklardır. Şu çok iyi bilinmelidir ki; bu hainler milletimizi asla yıldıramayacak, sindiremeyecek ve diz çöktüremeyecektir. Bin yıldır bu topraklarda düşman bitmedi. Sadece isimler ve harfler yer değiştiriyor. Bugün cennet vatanımız ve bulunduğumuz coğrafyaya yönelik oynanan oyunlar biliyoruz ki, 1071,’in,1453’ün, 1923’in intikamını almaya yönelik. Ama Cenab-ı Allah’ın izni ile şehit ve gazi torunları olan milletimiz içerdeki ve dışarıdaki hainlerin hesaplarını, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada bozmaya devam edecektir. PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKPC düşman hep aynı düşman. Tek bir amaçları var oda bizleri parçalamak, yok etmek. Ama biz buna dünde izin vermedik, bugünde izin vermeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

“CİRO YAPMAK ELZEM HALE GELDİ”

Avrupa ve ABD'de etkileri hissedilmeye başlanan küresel resesyonun Türkiye'ye de yansımaları olacağını öngördüklerini belirten Başkan Gülsoy, “İhracatta düşen talepler karşısında nakit akışını yönetmek için yeni siparişleri kaçırmamak, müşteriyle ilişkileri daha sıkı tutmak, hızlı teslimat, satış sonrası hizmetleri iyi vermek ve fiyat rekabetiyle mücadele etmek gerekmektedir. Daralan kar marjıyla nakit akışını sağlamak için cirolarımızı artırmamız gerekiyor. Kısacası ciro yapmak elzem hale geldi.” diye konuştu.

“TEDARİK MERKEZİ ARAYIŞINDA ADAY ÜLKE BİZ OLMALIYIZ”

İş dünyasının daha çok çalışıp, daha çok üretmesi ve yeni pazarlara ulaşması gerektiğinin altını çizen Gülsoy, “Yeni pazarlar için dijital platformlarda olunması gerektiğini unutmayalım. ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ekonomiler tek pazara bağımlılığı azaltmak ve kaynak çeşitliliğine gitmek için alternatif tedarik merkezi arayışındalar. Salgın sonrası ortaya çıkan tedarik merkezleri arayışına aday ülke biz olmalıyız. Onun için de dijitalleşmeyi, AB yeşil mutabakatı ve yeşil dönüşümü kaçırmamamız gerekiyor. Burada iyi bir fırsat var. Bunu iyi değerlendirmeliyiz." dedi.

“İŞ İNSANINA KARAMSARLIK YAKIŞMAZ”

İş insanına karamsarlığın yakışmayacağını belirten Gülsoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiçbir olumsuz tablo, bizleri karamsarlığa ya da tedbirsizliğe sevk etmemeli. Karamsar olan ne üretebilir ne de ticaret yapabilir. Bizler Türk iş dünyası olarak bugüne kadar birçok zorluğu birlikte aştık. Çünkü bu tecrübeye ve dinamizme sahibiz. Yeter ki kendimize güvenelim. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kamu, özel sektör el ele vererek bu zorlu günleri de atlatırız. İşletmelerimizin enflasyon karşısında sermayelerini koruyabilmeleri için enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Küresel enerji fiyatlarındaki artış, tedarik zincirindeki bozulma nedeniyle üretici fiyat endeksinde önemli bir artışla karşı karşıyayız. Yüksek enflasyonun yol açtığı risklerin nasıl yönetileceği konusunda bazı belirsizlikler var. Şu anda işletmelerin bilançoları gerçek değerleri yansıtmıyor."

“EYT’YE ASLA KARŞI DEĞİLİZ, İŞVEREN KESİMİ İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI ÇALIŞMA YAPILSIN”

Son günlerin en çok konuşulan ve milyonlarca aileyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da açıklamalarda bulunan Gülsoy, Kayseri iş dünyası olarak EYT'ye asla karşı olmadıklarını, ancak düzenleme konusunda kaygıları olduğunu belirtti. Gülsoy, EYT konusunda şunları söyledi:

“EYT Yasalaştığında yüzde 30 işgücü kaybı olacak gibi görünüyor. Diğer yandan bir anda ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükünün altından kalkabilmek de olanaksız. Üstelik Ocak ayında asgari ücrete yapılacak artış sonrası kıdem tazminatları daha da artacak. İşletmeler için kıdem tazminatından gelecek ilave yüklerin yanında, nitelikli insan kaybı ve bunun da ötesinde nitelikli insan kaynağını kapatmak için ihtiyaç duyulacak finansman ihtiyacında ciddi sorunlar yaşanacağı kanaatindeyim. Bu yüzden işletmelerimiz deneyimli çalışan konusunda sıkıntılar yaşayacak. Finansmana erişimin kısıtlı olduğu, sıkılaşmanın devam etme riski olduğu bir dönemde yüklü tazminatlarla karşılaşmak işletmelerimizi zorlayacaktır. İşveren kesimi ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılmasını hükümetimizden talep ediyoruz. EYT düzenlemesinin işverene ek maliyetler ve ek yükler getirmeyecek, her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde yapılmasını istiyoruz. Özel sektörün hem işgücü açığının hem de bir anda oluşacak kıdem tazminatı yükünün altından kalkabilmesi mümkün değil. İşletmelerimizin EYT mağduru olmaması ve kıdem tazminatlarını ödeyebilmeleri için mali desteğe ihtiyaç duyacağız. Hükümetimizden bu alanda uygun faizli, uzun vadeli, hazine kaynaklı KGF kredisi bekliyoruz. Çalışanlarımızla karşı karşıya gelmemek için EYT kıdem tazminatlarının en az 3 sene olmak kaydıyla taksitlendirilmesini veya Kıdem Tazminatı fonundan karşılanmasını istiyoruz. Bunun da kanunla çerçevelendirilerek taksitlendirilmesini talep ediyoruz. Deneyimli personel kaybını önlemek içinde çalışanların emekli olduktan sonra işe devam etmeleri yönünde özendirici uygulamalar ortaya konulabilir.”

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK TİCARET ODASI MECLİSİ’NDE SÖZ VERDİ : KAYSERİ’NİN EVLATLARINI UYUŞTURUCUYA VE ALÇAKLARA YEDİRMEYECEĞİZ

Meclis Toplantısına konuk olan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise 6 aydır halkın içinde olduğunu ifade ederek, “Benden istenilen en önemli konu güvenliğin artırılmasıydı. Hırsızlık vakalarına çözüm bulunması istenmişti. Gençliğimizi çalan uyuşturucu konusunda da gittiğim her yerde taleplerle karşılaşmıştım. 120 polisimiz ile 60 jandarmamızı sadece sokaklarda gezmek üzere görevlendirdim. İlk 5 ayda hırsızlıkta yüzde 22 azalma sağladık. Yeterli mi? Tabi ki değil. Hala yüksek. Uyuşturucu konusunda da 482 uyuşturucu satıcısını arkadaşlarımız yakaladı ve kodese attılar. Arkadaşlarımız büyük bir savaş ve büyük bir mücadele veriyorlar. Uyuşturucu ile verdiğimiz savaş adeta ülkelerin verdiği kurtuluş savaşı gibi. Yeni yollar deniyorlar, fiyatı yükseltmeye çalışıyorlar, polis ensemizde ve her yerde baskın var diyorlar. Kayseri Ticaret Odası bu şehrin marka değeridir. Bu meclisi de çok önemsiyor ve değer veriyorum. İşte bu meclisten Kayserililere bir söz veriyorum. Biz Kayseri’nin vatansever evlatlarını bu alçaklara yedirmeyeceğiz. Gece, gündüz her gün baskınlar yapacağız. Yapılan başarılı operasyonlar sonrası Ticaret Odası Başkanımız da Emniyet Müdürümüzü arayarak tebrik etmiş. Bundan çok mutlu olmuşlar. Ticaret Odası olarak sizleri tebrik ediyoruz, Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Bize düşen bir şey var mı demiş. Arkadaşlarımız bunu bana söylediğinde çok mutlu oldum. Ben Ticaret Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Kayseri'de turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Çiçek, şehrin ekonomi alanındaki amiral gemisinin her zaman ticaret olacağını söyledi.