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KTO'dan 2023 mesajı

EKONOMİ 31.12.2022, 17:00
KTO'dan 2023 mesajı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, 2023'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Jeopolitik gerilimlerin, yüksek enerji maliyetlerinin ve enflasyonist baskıların yaşandığı bir yılı geride bıraktığımızı belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Cumhuriyetin 100. yılına gireceğimiz 2023’de ihracat odaklı, verimli ve rekabetçi bir büyümenin gerçekleşmesini, istihdam ve üretimin konuşulduğu bir olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Küresel ölçekte yaşanmakta olan enflasyon, parasal sıkılaşma eğilimi, küresel resesyon ve artan enerji maliyetleri başlıca riskler arasında yer alsa da 2023 yılında Kayseri ve Türkiye ekonomisini geliştirmeye çalışacaklarını ifade eden Başkan Gülsoy, “2023 yılına girerken; yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin artarak gündemimizde olmaya devam edecek. Geleceği şekillendirmeye başlayan bu önemli gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bunun içinde daha fazla ticaretle ve yatırımla bölgesel ve küresel bir ekonomik güç olma konumumuzu kuvvetlendirmeliyiz. Geçmiş tecrübelerimiz, hızlı adapte olan dinamik yapımızla ve yeni ortaklıklar kurarak, bu süreçte en büyük payı alabiliriz. Reel sektör olarak yeni bir yıla girerken ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici görüyoruz. Nüfus yapımız, üretim kapasitelerimiz, merkezi konumumuzla büyüme potansiyeli en yüksek ülkelerden birisiyiz. Özel sektör olarak üretime, istihdama, yatırıma ve ihracata devam etmeliyiz. Risklere değil, fırsatlara odaklanmalıyız ve ekseni genişletmeliyiz. Temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürmeliyiz. Türkiye çok büyük bir ülke. Karşımıza çıkan her sıkıntıyı geride bırakacak azme, inanca ve imkana sahibiz. Burada esas olan bizim birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz ve kardeşliğimizi unutmamızdır. Biz birlikte güçlüyüz. 2023 yılında; döngüsel ekonominin gereklerine uyarak, ihracat odaklı, verimli ve rekabetçi bir büyümenin gerçekleşmesini, reel sektörümüz için belirsizlik yerine umut hakim olmasını ve bereketli bir büyüme süreci diliyorum. Bu vesileyle tüm üyelerimizin, camiamızın ve hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor; birlik beraberlik içinde sağlık, barış, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

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