KTO'da Ömer Gülsoy'a güven oyu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonunda yapılan seçimle Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile TOBB Genel Kurul Delegeleri belirlendi. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Ülkemizin ve şehrimizin daha müreffeh yarınları, daha aydınlık geleceği için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bizleri yeniden seçen arkadaşlarımıza mahcup olmayacağız ve odamızın sesini daha çok duyuracağız. Yeni seçilen meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve ekibi 1 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde 41 meclis ve meslek komitesinin tamamını güven tazeleyerek kazanmıştı.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda 41 Komitede gerçekleştirilen organ seçimlerinde meclis asil üyeliğine seçilen 114 kişi, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile TOBB Genel Kurul Delegeleri seçimine katıldı.

Geçici Meclis Başkanlığına Ahmet Şapçı seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seçimlere geçildi. İlk oyu Başkan Ömer Gülsoy’un kullanmasının ardından alfabetik sıraya göre yeni seçilen meclis üyeleri 3 sandıkta oylarını kullandı.

Oy verme işlemi sonrası Meclis Divanı oylarının kullanıldığı sandık açıldı.

KAYSERİ TİCARET ODASI'NDA YENİ GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Seçim sonuçlarına göre, Meclis Başkanlığına Cengiz Hakan Arslan, Meclis Başkan Yardımcılıklarına; Mahmut Kabak ile Ahmet Şapçı, Meclis Katip Üyeliğine ise Selcen Erişen seçildi.

Kocasinan İlçe Seçim Kurulu’nun gözetiminde gerçekleştirilen seçimin ardından KTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Erol Sırıklı, Mehmet Ali Yörük, Latif Başkal, Mustafa Okutan, Hüseyin Mercan, Şevket Uyar, Mehmet Gülsoy, Hacı Bekir Kuzucu, Ahmet Emre Sönmez, Hasan Köksal seçildi.

Disiplin Kuruluna ise Ahmet Tural, Nebi Yemlihalıoğlu, Ahmet Güneş, Kadir Teltelici, Ali Kürtüncü, Mustafa Karslıoğlu seçildi.

TOBB Delegelerine ise M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Adnan İncetoprak, Ahmet Akçakaya, Ahmet Kirazoğlu, Ali Doğan, Hacı Çevikel, Ahmet Soysal, Kürşad Türkoğlu, Bülent Ünlüsavuran, Alper Tuna Elmacı, Muammer Topsakal, Mustafa Aydın, Mehmet Gülsoy, Selim Kadir Sepici, Mehmet Yağanlı, Neceti Selçuk Şahin, Ahmet Akşar seçildi.

KTO BAŞKANI ÖMER GÜLSOY SEÇİM SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yapılan seçimler sonrası teşekkür konuşması yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, şunları söyledi; “Yoğun geçen bir seçim döneminin ardından 1 Ekim’de Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz seçimlerimiz sonuçlandı. Yaklaşık 16 bine yakın oy kullanma yetkisi olan üyelerimizden 6 bin 710 üyemiz sandıkta odalarına sahip çıktı. 6 bin 649 geçerli oyun çıktığı sandıklarda 41 komitenin tamamını almanın yani tulum çıkartmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 41 Kere maşallah diyoruz. Elde ettiğimiz bu sonuç aslında verdiğimiz kararların da ne kadar doğru kararlar olduğunu göstermiş oldu. Bu sonucun benim için ne kadar kıymetli bir sonuç olduğunu tahmin edemezsiniz, bu gururu bana yaşatan tüm üyelerimize, kırmızı listemizde çalışan tüm komite üyelerimize ve siz değerli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 126 yıllık Kayseri Ticaret Odası’nda ikinci kez yönetim kurulu başkanı olmamın hem haklı gururunu yaşıyor, hem de bana yüklediği ağır sorumluluğun bilinciyle bir an önce yarım kalan projelerimizi tamamlamak ve sizlere karşılığını vermek istiyorum. Bugün de meclis üyelerimizin imzası ve önerisi ile seçilen Meclis Başkanımız ve Meclis divanımızı tekrar canı gönülden tebrik ediyor, sizlere de teşekkür ediyorum. İşte birlikte güçlüyüz bu. İşte birlikte olmanın, ortak aklı bulmanın, birlikte güçlülüğün sembolü bugün bu mecliste tecelli etmiştir, Allah bundan sonraki yapacağımız her işte ortak akılla birlikte ve beraber güzel işler yapmayı, güzel görevler yapmayı bizlere nasip etsin. Birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Birlikte olduğunuz zaman çözemeyeceğimiz, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel olamaz. Onun için diyoruz ki; fitneye fesata kesinlikle yer vermeyelim. Gösterdiğiniz bu birliktelikten dolayı sizleri tebrik ediyorum. Önce bizim tarafımızdan seçildiniz sonra üyeler tarafından seçildiniz, seçilerek gelen insanlarsınız. Hepiniz kendi işinde başarılı, temsil kabiliyeti yüksek arkadaşlarımızsınız. Yeni seçilen meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. “